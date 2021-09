Drake brengt weinig nieuws, maar weer blijven zijn liedjes onmiddellijk hangen ★★★☆☆

Certified Lover Boy is pas het zesde officiële album van Drake, zijn ‘mixtapes’ (zoals hij zelf veel van zijn werk bestempelt) niet meegerekend. De Canadese rapper bracht het tamelijk onverwacht uit, waarschijnlijk om zijn grote concurrent Kanye West niet te lang te laten genieten van diens nummer-1-positie met het een week eerder verschenen Donda.

Want dat Drake zijn status als grootste, meest gestreamde popster ter wereld met Certified Lover Boy zal continueren, staat wel vast. Aan zijn kenmerkende ritmisch trage, zachte hiphopflow heeft hij weinig veranderd. Hoewel het album met 86 minuten opnieuw te lang duurt, staat het wederom boordevol liedjes die onmiddellijk blijven hangen. Geestig is Way 2 Sexy, een cover van Right Said Fred waarin rapper Future opsomt waarvoor hij zichzelf ‘too sexy’ vindt.

Sterk is ook No Friends in the Industry, waarin Drake rapt op een toon die gemeend is en hij nu eens niet klinkt alsof hij net is ontwaakt uit een middagdutje. Niets nieuws, maar als album consistenter dan voorganger Scorpion (2018).

Drake Certified Lover Boy Pop ★★★☆☆ Republic/Universal