Downton Abbey: A New Era, het tweede vervolg op de serie, is veilig doch behaaglijk ★★★☆☆

Downton Abbey: A New Era

‘We hebben de oorlog doorstaan’, relativeert mater familias Violet (Maggie Smith) in dit veilige doch behaaglijke tweede filmvervolg op de serie Downton Abbey (2010-2015). ‘Dit moet ook wel lukken.’ Violet verhoudt zich tot de typerende Grote Gebeurtenis die noodzakelijk is wanneer tv-reeksen zich moeten bewijzen op bioscoopfilmlengte: ditmaal strijkt een heuse Hollywoodfilmset in het befaamde landhuis neer. En daar blijft het niet bij, in deze A New Era. Terwijl een onuitstaanbare Hollywooddiva zich à la The Sound of Music geen raad weet met de komst van de geluidsfilm (we schrijven inmiddels de late jaren twintig), is er ook gedoe met een geërfde Franse villa. Voor groots sentiment is het ondertussen wachten tot de epiloog, waar een langverwachte afhechting van een verhaallijn alsnog wat uit de lucht komt vallen.