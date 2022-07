Down The Rabbit Hole dag 1: dansbaarheid en diepgang ondanks aanslag van corona op het blokkenschema

Beeld Sas Schilten

Verwarring bij het Teddy Widder-podium, althans: bij het deel van de bezoekers dat niet de Down The Rabbit Hole-app, maar de papieren versie van het blokkenschema gebruikt om de route over het festivalterrein bij Beuningen uit te stippelen.

Dit is toch niet Clairo?

Nee, inderdaad: geen Clairo. De Amerikaanse heeft afgezegd wegens coronabesmettingen in haar entourage. Als vervanger is Son Mieux opgetrommeld. De band uit Den Haag stapte amper vier uur eerder van het podium op Concert at Sea, bij Brouwersdam in Zeeland. Nu spelen ze 150 kilometer oostelijker hun feestelijke festivalset nog een keer, als invaller op Down The Rabbit Hole.

Tóch weer die gehate woorden in de verslaggeving: corona, covid. Twee edities van Down The Rabbit Hole gingen niet door. Nu ‘mogen we weer’, maar het oplaaiende virus voert precisiebombardementen uit in het blokkenschema.

Kae Tempest test positief. Eefje de Visser zal zaterdag invallen. Maribou State haakt af. En dan zijn er nog andere 2022-problemen: personeelstekorten, chaos op luchthavens, geannuleerde vluchten. Sleaford Mods zit ergens vast op een vliegveld en moet afhaken. Welkom Personal Trainer, de Amsterdamse indierockband.

Dansen bij S10 Beeld Sas Schilten

Het mooie is dat niemand zich er druk om maakt. Jammer van de uitvallers, lang leve de invallers. Down The Rabbit Hole is erop voorbereid en laat zich niet kisten. Het heeft iets moois: we fiksen dit, het weer is prima en we maken er iets goeds van. Sámen.

Rond vier uur draagt het swingende Jungle By Night het publiek voor hoofdpodium Hotot op om zich te splijten als de Rode Zee. Van je één, twee en één-twee-drie-vier – en daar springen de twee publiekshelften tegen elkaar op. Omhels elkaar. Het voelt als een officieel startschot van het weekend.

Zulke publieksspelletjes zien we vaker op deze openingsdag: bij de vrolijke Franse neo-discoband L’Impératrice, bij Son Mieux, zelfs tijdens het toch vrij ernstige optreden van S10. Iedereen zakken, door de knieën, wachten op die drop... en spring, spring, spring!

HAIM in de Hotot Beeld Sas Schilten

Op het hoofdpodium Hotot blijken de Amerikaanse rockzusjes Haim een merkwaardig geval. Ze grossieren in overdreven poses, liedjes die pakkend lijken maar het eigenlijk niet echt zijn en een nogal theatraal en ingestudeerd soort vrijgevochtenheid. Het publiek twijfelt, maar gaat toch om in het uitbundige Summer Girl: in het gouden avondlicht verandert de recreatieplas van Beuningen plots in Malibu Beach, toneel van een aarzelend op gang gekomen Haim-feest.

Fans tijdens het optreden van van HAIM. Beeld Sas Schilten

Springen en dansen blijkt na twee festivalloze jaren een nog diepere behoefte van het festivalpubliek dan voorheen: ‘feestjes’ gaan er veel beter in dan luisteroptredens.

Een klassieke, ambachtelijke gitaarband als Wilco is op Down The Rabbit Hole een wonderlijk anachronisme, zeker als Jeff Tweedy en zijn mannen ook nog eens voor een rustige, akoestisch getoonzette speellijst kiezen. Heel mooi, maar uiteindelijk blijkt slechts een halfvolle Teddy Widder er echt voor te porren.

De ingang van Down The Rabbit Hole. Beeld Sas Schilten

Nee, dan Disclosure, de hitmachine van de Britse dance die op het hoofdpodium de nacht mag inluiden: muzikaal gebeurt er weinig tot niets spannends, maar de vlammende lichtshow doorklieft de nacht en de springmomenten zijn talrijk – en dus staat de weide voor de Hotot vol, zo ver het oog reikt.

De hoogtepunten van de eerste Down The Rabbit Hole-dag zijn de optredens die het beste van beide werelden bieden: dansbaarheid én diepgang, zoals bij de innemende Britse rapper Loyle Carner en L’Impératrice, maar ook de Portugees-Angelese Pongo en het uitstekende Molchat Doma uit Belarus, dat op het Fuzzy Lop-podium ijzige, loeistrakke elektronische new wave speelt, als het vroege Depeche Mode met een Russisch zingende Morrissey, maar dan nog grimmiger.

Beeld Sas Schilten

De hechte, maar toch ook dansbare Britse post-punkband Squid draagt na middernacht de fakkel over aan landgenoot Peter O’Grady alias Joy Orbison, die in de duistere festivalschuur Rex aan een ziedende beschieting met house- en U.K. garagebeats begint.

De eerste Down The Rabbit Hole-nacht sinds 2019 is begonnen. De Rex zal trillen tot het buiten weer licht wordt.