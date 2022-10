Douwe Draaisma over sprekende doden: als rouwhallucinaties het doen lijken alsof iemand er nog is

Beeld Claudie de Cleen

Daisy, een personage uit Olive Kitteridge van Elizabeth Strout, is haar man verloren. Het is drie jaar geleden, maar het is alsof hij haar nog steeds af en toe opzoekt. Ze droomt over hem en soms weet ze niet eens of het wel een droom was, zo echt voelde zijn aanwezigheid. ‘Dat klinkt gek, hè?’, vraagt ze aan een vriend. Die haalt zijn schouders op. ‘Hij zei in elk geval dat alles prima ging’, voegt ze eraan toe. ‘Alles?’, vraagt de vriend. ‘Alles’, glimlacht Daisy. En even later: ‘Vertel maar niet verder dat ik hem zogenaamd gezien heb.’ Dat belooft hij.

Het seismische schrijverschap van Strout laat in dit dialoogje heel secuur de elementen resoneren die dit soort ervaringen kenmerken. De gewaarwording dat de overledene er weer even is, gevoeld, gezien, gehoord kan worden, is zo overtuigend dat het alle twijfel, hoe kort ook, verdrijft. Anderzijds is er het besef dat anderen zich dat moeilijk kunnen voorstellen en het misschien wel wat bizar zullen vinden. Vrijwel altijd zijn deze ervaringen troostend en bemoedigend van sfeer. En tot slot: ze zijn zo intiem dat ze zelden worden gedeeld. Daisy vraagt niet voor niets om geheimhouding.

300 weduwen en weduwnaars

Toen de Engelse huisarts William Dewi Rees in 1971 als eerste zijn onderzoek naar ervaringen als deze begon, werden ze nog ‘weduwenhallucinaties’ genoemd – ‘hallucinaties’ omdat het sensorische gewaarwordingen zijn zonder werkelijke zintuiglijke prikkel, ‘weduwen’ omdat ze het eerst bij vrouwen werden opgemerkt. Maar niemand was gelukkig met die term. Niet alleen komen ze net zo vaak voor bij weduwnaars, ook overleden kinderen, andere dierbare familieleden of vrienden kunnen in hallucinaties verschijnen. Om die reden alleen al is ‘rouwhallucinatie’, dat tegenwoordig wordt gebruikt, een betere term.

Rees benaderde in zijn praktijk 240 weduwen en 60 weduwnaars voor een gesprek. Bij beide groepen was de bereidheid om over hun ervaringen te praten overweldigend. Bijna de helft had hallucinaties ervaren, mannen ongeveer even vaak als vrouwen. De meest gerapporteerde ervaring was het gevoel dat de overledene er nog was. Daarna volgde het zien of horen van de overledene. Tasthallucinaties waren zeldzaam, nog geen 3 procent. Zo’n een op de tien ondervraagden sprak af en toe nog met de overledene, mannen vaker dan vrouwen. Relatief jonge weduwen en weduwnaars, onder de 60, hadden aanzienlijk minder vaak hallucinaties of gesprekken met de overledene. De kans op hallucinaties nam toe met de lengte van het huwelijk.

Er waren ook factoren die géén invloed hadden op het ervaren van hallucinaties. Of de dood plotseling was of verwacht, of de dierbare thuis was overleden, in het ziekenhuis of nog ergens anders, of iemand in een dorp of in een stad woonde, gelovig of ongelovig was, eenzaam was of door familie en vrienden werd opgevangen, na het overlijden in het huis bleef wonen of was verhuisd – dit alles maakte geen verschil.

De meeste ondervraagden hadden tot dan toe hun hallucinaties voor zich gehouden. Gevraagd naar het waarom van deze terughoudendheid kreeg Rees te horen dat het te persoonlijk was, dat niemand ernaar gevraagd had of dat men zou denken dat ze in de war waren. Zo bleven het intieme, niet met anderen gedeelde ervaringen, die door de meesten op prijs werden gesteld als troost in het verdriet. Slechts een op de twintig weduwen of weduwnaars zou de hallucinaties liever niet hebben gehad.

Douwe Draaisma, schrijver en hoogleraar geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Beeld Sake Elzinga

Schuld en spijt

In latere gevalsstudies bleek dat in rouwhallucinaties heel soms gevoelens van schuld en spijt naar voren komen. Het worden dan, onbedoeld, vensters op conflicten die niet zijn uitgepraat toen het nog kon. Mevrouw P., 69 jaar, bleef achter nadat haar man aan een hartkwaal was overleden. Hij had thuis willen sterven, in zijn geliefde schommelstoel, maar zijn vrouw wilde dat hij in bed bleef. Toen hij toch vanuit zijn bed naar de schommelstoel probeerde te komen, was hij gevallen. Hij moest worden opgenomen en overleed twaalf uur later in het ziekenhuis, zij het niet aan de gevolgen van de val.

Kort na de begrafenis begonnen bij mevrouw P. de hallucinaties. Ze zag hem in zijn schommelstoel zitten, rook af en toe zijn aftershave of hoorde hem scharrelen in huis. Ze vertelde haar huisarts dat de verschijning een rusteloze indruk maakte en dat zij zich dat ook wel kon voorstellen: tenslotte was hij in zekere zin door háár toedoen niet thuis overleden. De huisarts verzekerde haar keer op keer dat zij tijdens zijn ziekte telkens verstandige beslissingen had genomen en goed voor hem had gezorgd. De verschijningen bleven, al werden ze zeldzamer; ze verloren van lieverlee wel de rusteloosheid die haar zo van streek maakte.

Rouw is een tijd van uitwendige stilte en innerlijk tumult. En juist dan kan je geheugen zich tegen je keren. Je begint het gevaar van associaties te ontdekken. Het huis dat je samen bewoonde is één groot netwerk van associaties – die stuk voor stuk naar de verdwenen dierbare leiden. Plekken, meubels, spullen, loopjes, geluiden, geuren, de lichtinval op verschillende momenten van de dag, werkelijk alles in huis verwijst naar wat er niet meer is. Sommigen ontvluchten om die reden letterlijk hun huis, de straat op, naar vrienden, om maar niet de hele tijd te worden besprongen door herinneringen. Anderen besluiten te verhuizen.

De tafel dekken voor twee

Automatismen leiden tot vergelijkbare confrontaties met de nieuwe realiteit. Iemand dekt uit macht der gewoonte ook voor de ander. Of heeft iets meegemaakt en dacht: dat moet ik zo meteen thuis vertellen. Of dacht toen de telefoon ging heel even dat de ander wel zou opnemen. De correctie volgt binnen een paar tellen, maar telkens opnieuw is zo’n moment een grimmige herinnering aan wat nooit meer vanzelf zal spreken. Het is alsof een deel van de ontgoocheling is achtergehouden om later alsnog in porties te worden uitgeserveerd.

De 17-jarige Sandra verloor haar vriend. In de eerste fase van de rouw bleef ze zijn aanwezigheid voelen. ‘Hij was nog niet vertrokken, dus ik had hem nog een tijdje bij me. Ik voelde wel aan dat hij uiteindelijk zou gaan, dat zijn ziel niet eeuwig bij me zou blijven, maar hij was er nog, hij was niet volkomen verdwenen – en soms klinkt dit totaal geschift en denk ik dat ik het me maar inbeeld. Heeft mijn geest gewoon iets geconstrueerd omdat dat helpt?’

Dat Elizabeth Strout haar Daisy even laat glimlachen als ze die vriend verzekert dat haar man had gezegd dat ‘alles’ prima ging, is een subtiliteit die aansluit bij de twijfel van Sandra over haar eigen aandeel in het ontstaan van de hallucinatie. Kun je iets verzinnen en er dan toch zelf door verrast worden? Gaat dat verzinnen buiten je om? En hoe dan? Is de hallucinatie een product van je geest, zoals Sandra oppert? Of van je brein?

Beeld Claudie de Cleen

Bonnetbeelden

Er bestaan hallucinaties die verschillen van rouwhallucinaties, maar er tegelijk voldoende op lijken om er – ook door artsen – geregeld mee te worden verward. Sommige mensen bij wie het gezichtsvermogen snel achteruitgaat, overwegend ouderen, beginnen vreemde taferelen te zien: hallucinaties van menselijke gestalten, vaak in miniatuurvorm, kleurig, geluidloos. Deze naar de 18de-eeuwse Zwitserse natuuronderzoeker Charles Bonnet genoemde ‘bonnetbeelden’ komen in sommige opzichten overeen met wat iemand tijdens de rouw kan ervaren.

Rouwhallucinaties en bonnetbeelden dienen zich ongevraagd aan. Ze verdwijnen ook weer spontaan, de ervaring is niet naar willekeur te verlengen. Hun inhoud is niet te sturen. Er is al snel het besef dat ze niet echt zijn en daarom worden ze zelden als bedreigend ervaren. Anders dan herinneringen of dagdromen, die zich ‘in je hoofd’ afspelen, worden bonnetbeelden en rouwhallucinaties in de buitenwereld geprojecteerd, ze voelen aan als een zintuiglijke ervaring. Medicijnen hebben er geen vat op en als er wel medicijnen voor waren zou trouwens haast niemand ze nemen: ze willen de hallucinaties juist niet kwijt. Geen van beide ervaringen verwijst naar psychiatrische of neurologische stoornissen. Voor beide is voorlichting over hun onschuldige karakter voldoende geruststelling.

Bonnetbeelden zijn naar beste weten een reactie van de visuele schors op het steeds verder afnemen van prikkels. Tegen die werkeloosheid is het brein niet goed bestand en het begint dan maar zelf beelden te vervaardigen en ter verwerking aan te bieden. Zouden er vergelijkbare mechanismen bestaan die een heftig emotioneel gemis proberen te compenseren? Al die associaties die tijdens de rouw telkens doodlopen op het verlies, zouden die door je hersenen niet af en toe genadig worden aangevuld tot iets wat je in de buitenwereld lijkt te zien of te horen? Om werkelijk die functie te hebben moeten deze hallucinaties juist niet aanvoelen als iets wat je zelf oproept, ze moeten buiten je om gaan. Het vermoeden dat ze een eigen verzinsel zijn, zou alle werkzaamheid eraan ontnemen. En ze moeten een bepaald karakter hebben. Rouwhallucinaties die het verdriet verergeren zijn waarschijnlijk niet voor niets een uitzondering. De meeste rouwhallucinaties bieden troost en geruststelling. Dat rouwhallucinaties geven wat je ervan hoopt (en hooguit in een enkel geval vreest), is misschien wel de duidelijkste vingerwijzing naar hun oorsprong.

Troost

Maar kún je werkelijk door jezelf getroost worden? Voor die dubbelzinnigheid vond Elias Canetti de goede woorden. Hij was bevriend met de componist Alban Berg. Die overleed op zijn 50ste. In zijn autobiografie Het ogenspel schrijft Canetti dat hij zo’n dertig jaar na de dood van Berg na een lezing diens weduwe Helene terugzag. Zij was toen in de tachtig, een kleine, broze vrouw. Canetti aarzelde om haar aan te spreken. Hij deed het toch maar. Ze herkende hem niet, maar toen hij zich voorstelde zei ze: ‘Ach, meneer Canetti! Dat is lang geleden. Alban heeft het nog altijd over u.’

Canetti was daardoor zo ontroerd dat hij snel afscheid nam en ook zijn schroom niet kon overwinnen om haar nog eens thuis op te zoeken. Hij wilde de intimiteit van haar gesprek met haar man niet verstoren, een gesprek waarin alles zich afspeelde alsof het de dag van vandaag was: ‘Wanneer het om zijn werken ging vroeg zij hem om raad en hij gaf haar het antwoord dat zij zelf had bedacht. Gelooft iemand dat anderen zijn wensen beter kenden? Er is heel veel liefde voor nodig om een dode zo tot leven te roepen dat hij nooit meer verdwijnt, dat je hem hoort, met hem praat en kennis neemt van zijn wensen, die hij altijd zal hebben, omdat je hem zelf hebt geschapen.’

In deze beschouwing verwerkte Douwe Draaisma enkele fragmenten uit het hoofdstuk over rouwhallucinaties in zijn komende week te verschijnen boek De man die zijn hoofd verloor – Over wanen en illusies (Historische Uitgeverij; 160 pagina’s; € 24,50).