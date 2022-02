Douglas Trumbull (1942-2022), stuurde als special effects-specialist filmkijkers op reis door de ruimte

Douglas Trumbull in 1977. Beeld Getty Images

De op 7 februari op 79-jarige leeftijd overleden regisseur, uitvinder en special effects-specialist Douglas Trumbull wilde liever niet in de voetsporen van zijn vader treden. Zijn vader was Donald Trumbull, die nog had gewerkt aan de revolutionaire special effects van de klassieker The Wizard of Oz (1939). Zijn zoon dacht meer aan de architectuur en kwam via die opleiding in het technisch tekenen terecht, waarbij zijn voorliefde om zelf radio’s te bouwen hem goed van pas kwam.

Als tekenaar begon hij bij het bedrijf Graphic Films, dat films voor de Amerikaanse luchtmacht en Nasa maakte. Graphic Films maakte de film To the Moon and Beyond voor de wereldtentoonstelling van 1964 in New York. Kennedy had in zijn historische speech van 1962 gemeld dat de VS voor 1970 een man op de maan ging zetten, vijf jaar na die expo was het ook zover. Historische momenten, ook voor de filmgeschiedenis, want het oog van regisseur Stanley Kubrick was op het werk van Graphic Films gevallen.

2001: A Space Odyssey (1968)

Hij huurde het bedrijf in om hem te helpen met de voorbereiding van een toekomstig filmproject, dat 2001: A Space Odyssey (1968) zou worden. Bijna leken de wegen van Kubrick en Trumbull zich te scheiden, want Kubrick verhuisde naar Engeland en verbrak het contract met Graphic Films. Trumbell, die al veel werk in het project had zitten, besloot het er op te wagen en melde zich als jonge twintiger bij de regisseur. Hij werd een van de vier special effects-specialisten die met A Space Odyssey een onvergetelijk beeld over de verhouding tussen de mens en het oneindige heelal creëerden. De film was niet alleen van grote invloed op toekomstige sciencefictionfilms, maar leek een soort blik op een nabije toekomst van de mensheid te werpen. De verhouding tussen de astronaut en de boordcomputer (Hal 9000) staat nog altijd overeind als een onvergetelijk beeld over de verhouding tussen mens en machine.

Star Gate-scene

De hand van Trumbull is te herkennen in de zogenaamde computer graphics aan boord van het ruimteschip, ver voordat er zoiets was. Maar zijn reputatie werd vooral gevestigd door de ‘Stargate-scene’, waarin met fotografische effecten een oogverblindende reis door ruimte en tijd wordt gesuggereerd.

Het werk voor Kubrick leidde tot een opdracht voor de succesvolle film The Andromeda Strain en tot zijn eerste kans om een film te regisseren, waarmee hij in de voetsporen van Kubrick trad. Silent Running (1972) was een soort ecologische variant van A Space Odyssey, waarin iemand een oase met bomen van een stervende aarde de ruimte inneemt. De film flopte, maar heeft in de loop van de tijd een stevige cultstatus gekregen.

Trumbull kreeg zijn eerste Oscar voor zijn werk aan Close Encounters of the Third Kind (1977) van Steven Spielberg. In het tweede deel van zijn carrière richtte hij zich op technologische innovaties in het filmvak, waarvoor hij in 1993 een speciale Oscar ontving. In 2011 vroeg Terence Malick hem voor de ‘scheppingsscene’ in The Tree of Life (Gouden Palm-winnaar); of hij de magie van de sterrenpoort kon terugvinden.