Dotan biedt excuses aan voor ‘trollenleger’ en verzonnen feelgoodverhalen met hem in de hoofdrol

Dotan. Beeld ANP Kippa

Nadat deze krant in april 2018 had onthuld hoe zeker 140 verzonnen profielen op Facebook en Twitter als doel hadden om zijn imago van kwetsbare maar getalenteerde zanger op te vijzelen, trok Dotan zich terug in de anonimiteit. Hij liet interviewverzoeken aan zich voorbijgaan en stelde het uitbrengen van nieuwe muziek uit. Zijn sporen op sociale media wiste hij – tegelijk stierven ook de meeste van zijn nepfans een stille dood.

Stilzwijgen

Bij Qmusic verbrak hij eindelijk het stilzwijgen, al had dat ook te maken met zijn vorige maand verschenen single Numb. De radiozender beloofde dat Dotan ‘diep door het stof zou gaan’ over het netwerk van fictieve fans als Rik Soupier, Paul Steingaerd en Abigail Verduin, die er jarenlang met gestrekt been in gingen. Waar hun muzikale held weinig fout kon doen, kregen Douwe Bob, Nielson en Marco Borsato het online zwaar te verduren. Iris Kroes moest van een van de fans horen dat ze te dik was.

‘Alles bij elkaar is het gewoon geen goed verhaal’, concludeert Dotan nu. En ja, zei hij, ‘natuurlijk’ kan hij begrijpen dat mensen zich gekwetst voelen. Bijvoorbeeld doordat een zogenaamd dodelijk ziek kindje, genaamd Aron Leegwater, werd opgevoerd in een ontmoeting met Dotan die nooit heeft plaatsgevonden. Hoewel hij ontkent dat hij die ontroerende scène zelf had bedacht, neemt hij er toch de verantwoordelijkheid voor. ‘Ik had moeten ingrijpen.’

Onzekerheid

Want zo onschuldig als in het begin, was het ‘getrol’ ook volgens Dotan uiteindelijk niet meer. ‘Het is uit de hand gelopen', zegt hij nu. In 2011 was zijn onzekerheid naar eigen zeggen de belangrijkste drijfveer voor het in gang zetten van het trollenleger. Dotan was nog een beginnend artiest die moeite had voet aan de grond te krijgen. Succesnummers als Fall en Home zouden pas jaren later volgen. ‘Het was heel moeilijk om te komen bovendrijven. Ik was ontzettend onzeker over wie ik was en zocht manieren om binnen te komen bij mensen.’

Onzeker is Dotan altijd gebleven, vertelde hij bij Qmusic. Ook in het volgepakte Ziggo Dome eind 2015 kon hij naar het publiek kijken en zich indenken dat ze geen leuke avond hadden met hem op het podium. Van datzelfde optreden dateert ook de verzonnen ontmoeting met Aron Leegwater.

Eigen Gmailadres

Op zijn eigen betrokkenheid bij het trollenleger wil Dotan nog steeds niet al te diep ingaan. Hij erkent dat bepaalde verhalen uit zijn koker komen, maar laat in het midden welke dat zijn. En hij spreekt nog steeds tegen dat hij zelf verantwoordelijk is geweest voor het plaatsen van nepreacties of nepverhalen, ook al was een van de nepprofielen aangemaakt met zijn Gmailadres en mobiele nummer.

In september treedt Dotan voor het eerst weer op, in Paradiso. Hij zegt het afgelopen jaar een les te hebben geleerd: ‘Dat ik eerlijk en echt mag zijn.’