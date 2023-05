‘Dorian’ levert groots commentaar in een overweldigende versmelting van dans, muziek, videokunst en scenografie ★★★★★

Dorian door ISH Dance Collective en de Junior Company van Het Nationale Ballet. Beeld Michel Schnater

Er komt geen filler of mobieltje aan te pas. En toch levert Dorian (14+), de derde samenwerking tussen ISH Dance Collective en de Junior Company van Het Nationale Ballet, groots commentaar op de problematische ontwikkeling dat steeds meer jonge mensen een onrealistisch schoonheidsideaal najagen en drastische plastische ingrepen niet schuwen. Wat daarvan de problematische gevolgen kunnen zijn, laat Dorian zien in een overweldigende versmelting van dans, muziek, videokunst en scenografie. In deze veelkleurige bewerking van de roman van Oscar Wilde bewijzen choreografen Marco Gerris (ISH) en Ernst Meisner (Junior Company) dat diametraal verschillende dansstijlen als hiphop en ballet net zo goed kunnen lezen en schrijven met elkaar, mits je maar lang genoeg met elkaar optrekt.

In The Picture of Dorian Gray (1891) verliest de bloedmooie Dorian zich grenzeloos in de vrees zijn schoonheid te verliezen. Door een duivelspact met Lord Henry wordt niet hij ouder, maar het perfect gelijkende portret, geschilderd door goede vriend Basil. Al die tijd ziet Dorian zichzelf slechts gespiegeld in andermans adoratie van zijn uiterlijk en legt alleen het schilderij verantwoording af voor zijn immoreel gedrag. Na een bandeloos leven vol hedonistisch uitspattingen wordt Dorian pas geconfronteerd met de kwaadaardige gevolgen, wanneer hij zijn gruwelijk veranderde portret ontdekt. En dan is het te laat.

Kunstenaar Luca Andrea Stappers verbeeldt de giftige transformatie van het schilderij met een continue livecreatie van het podiumbrede videokunstwerk. Daar duikt de enige spuit van de avond op: Stappers gebruikt onder meer vloeistofinjecties. Hij schrijft beroemde quotes uit het boek (‘Most people are other people’ en ‘I can resist everything except temptation’) over de grimmige gezichtscontouren van het indringende portret van Dorian. Dat hij zich onaantastbaar waant wordt imponerend vertolkt door de charismatische danspersoonlijkheid van tweede solist Giorgi Potskhishvili.

Andere rollen zijn eveneens spannend bezet, of ze nu uit de creatieve hiphopunderground van ISH komen of stevig klassiek zijn geschoold als de dansers van de Junior Company. Neem de watervlugge Oscar Starink als veelbelovende Basil, de listige Liam McCall als duivelse Henry en de muzikale ballerina Anna Tsygankova als Sybil, Dorians onschuldige eerste liefde. Iedere danser lijkt door deze samenwerking een persoonlijke grens te verleggen, daarbij opgestuwd door de drive van het collectief. Subtiel detail: Tsygankova lijkt eeuwig jong, maar is van een oudere generatie. En de verrijdbare spiegels lijken op telefoonschermen.

De dansstijlen van het ensemble transformeren mee met de ene na de andere verleiding waar Dorian zich aan overgeeft. De kostuums in de nachtclubscènes ademen de hippe modestijl van ontwerper Thierry Mugler. En dan zou je nog een pagina kunnen vullen met lyrische beschrijvingen van het labyrintische karakter van Joey Roukens speciaal gecomponeerde en door Het Balletorkest brisant uitgevoerde compositie. Dorian blijkt een kunstwerk met legio spannende doorkijkjes, helemaal voor wie het boek kent. En waarom zou je je dit verhaal ontzeggen?

Je kunt met filters proberen er online perfect uit te zien. Je kunt snijden en spuiten in je lijf om de eeuwige jeugd na te jagen. Je kunt jezelf ook trakteren op deze voorstelling om te ontdekken hoe onrealistisch dit verlangen is en dat een wereld gericht op uiterlijke schoonheid een glanzend verpakte nachtmerrie is.