Dordrechts Museum presenteert spectaculair 17de-eeuws perspectiefstuk van Samuel van Hoogstraten

Samuel Dirksz. van Hoogstraten (1627-1678), leerling van Rembrandt, onderscheidde zich met zijn ‘trompe l’oeils’, perspectivische hoogstandjes die je visueel op het verkeerde been zetten.

Een ‘doorkijkje’ wordt het type schilderij wel genoemd. Kan zijn, maar het verkleinwoordje doet geen recht aan het werk van de 17de-eeuwse schilder Samuel Dirksz. van Hoogstraten dat het Dordrechts Museum onlangs heeft aangekocht. Het immense doek is namelijk ruim 4 vierkante meter groot en behoort in de muur te worden ingemetseld, alsof het een echte poort is waardoor je een al even immense nieuwe ruimte binnenwandelt.

Vanaf vandaag is in het Dordtse museum Van Hoogstratens schilderij Lezende jongeman in een renaissancepaleis te bewonderen. Gekocht voor 1,85 miljoen euro, terwijl het bij veilinghuis Christie’s nog werd geschat tussen de 2 en 3 miljoen. Een koopje dus, hoewel het een van de duurste werken is die het museum in zijn geschiedenis heeft aangeschaft. En een van de grootste.

In de Rembrandtzaal op de bovenverdieping krijgt het werk een prominente plaats, in de zichtlijn van drie deuropeningen, ingeklemd tussen een deurlijst en dorpel, vergelijkbaar met de manier waarop een ander ‘drempelschilderij’ van Van Hoogstraten in het Engelse landhuis Dyrham Park wordt gepresenteerd. Daar hangt (of misschien beter: staat) zijn A View through a House: een hyperrealistisch geschilderde, zwart-wit geblokte tegelvloer waarover je een levensgrote gang wilt betreden, naar de kamer waarin een klein gezelschap een huwelijksplan zit uit te broeden.

Visuele valstrik

De Lezende jongeman in een renaissancepaleis, geschilderd tussen 1662 en 1667, is een vergelijkbare visuele valstrik, maar heeft een veel voornamere uitstraling dan het exemplaar in Dyrham. Wie in Dordrecht straks niet oppast, loopt dwars door het linnen een klassiek gebouw binnen en struikelt over de lezende jongen de trap af – als hij al niet door het rood-wit gevlekte hondje in zijn kuiten is gebeten.

Hier geen burgerlijk interieur, maar een wat pompeus aandoende zuilengalerij met doorzicht op een Italiaans landschap. Alles straalt rust en gewichtigheid uit, benadrukt door de gewijde ernst waarmee de goed geklede jongen zich op de traptreden in een (waarschijnlijk Latijns) boek verdiept.

Samuel van Hoogstraten (1627-1678) was een kei in dit soort perspectivische hoogstandjes die je visueel op het verkeerde been zetten. ‘Trompe l’oeil’ of ‘bedriegertjes’ heet het genre waarin hij zich, als leerling van Rembrandt, bekwaamde en onderscheidde. Mooi voorbeeld: het al in de Dordtse collectie aanwezige Brievenbord, Londen 20 januari 1664. Bedrieglijker krijg je het niet. Van Hoogstraten schilderde een muurtje waartegen, achter rode linten, brieven, een houten kam, een schaartje, een parelketting, een dagboekje en andere attributen uit het gezin Van Hoogstraten zijn geklemd – zo uitgebeeld dat je de verleiding nauwelijks kunt weerstaan alles in je achterzak mee te nemen.

Charles II

Overigens, dat een van zijn doorkijkjes in het Engelse Dyrham is te zien, is niet vreemd: de schilder en zijn vrouw verbleven tussen 1662 en 1667 in Londen, mogelijk in afwachting opdrachten te krijgen van de Engelse vorst Charles II – wat hem niet is gelukt.

Dankzij het succes van dat schilderij, in opdracht van ene Thomas Povey, produceerde Van Hoogstraten meer van dit soort ‘bedriegertjes’, zoals de Dordtse aanwinst die hij ook in Londen schilderde. Hij begreep als geen ander waar de Engelse aristocratie tuk op was, en wilde graag zijn ambachtelijkheid etaleren om kijkers (en mogelijke kopers) voor het lapje te houden.

Je kunt de schilderijen van Van Hoogstraten goed als conversationpieces zien. In Engeland wilden de trotse bezitters hun gasten ermee overdonderen, om daarna nog lang na te praten over wat voor soort grapjes en geintjes de schilder nu weer had uitgehaald. Zo zal het ook in Dordrecht gaan gebeuren.