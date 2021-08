Doorgeslagen gekte op rechts drijft gematigde conservatieven naar links

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

De afgelopen week las ik tal van hartekreten van heus wel linkse mensen – echt! – die zich gedwongen voelen naar rechts op te schuiven vanwege de verstikkende woke cancelcultuur. Ik voel hun pijn. Het is moeilijk te verkroppen als de politieke stroming waartoe je ooit behoorde verwordt tot de karikatuur die anderen er altijd al van maakten.

Ik heb mezelf altijd als een conservatieve, rechtse en dus fatsoenlijke man gezien. Ik ben voor lagere belastingen, meer asfalt, een winstgevende woningmarkt, tegen ontwikkelingssamenwerking en ik pleitte tot de laatste snik tegen het homohuwelijk. Toch overweeg ik de volgende verkiezingen serieus op GroenLinks te stemmen.

Want rechts radicaliseert. Er zitten nu politici in de Kamer met nauwelijks verholen liefde voor het fascisme, ze spreken over homeopathische verdunning van ons volk, ze worden gecomplimenteerd in het pamflet van Anders Breivik, ze organiseren manifestaties waar openlijk wordt gepleit voor een gewelddadige opstand tegen de staat. En zo kunnen we helaas nog wel even doorgaan.

En dan denk ik toch, en ik krijg hier vast gezeik mee: zijn we niet aan het doorslaan op rechts? Moeten we accepteren dat mensen uit onze gelederen de Holocaust ontkennen? Wat als de gekte vanuit Amerika overslaat en een gewelddadige meute hier de Tweede Kamer binnenstormt? Is dat het conservatisme waarvan ik in mijn leven zo ben gaan houden? Ruud Lubbers draait zich om in z’n graf.

Wie het waagt kritiek te uiten op de gekte, wordt al gauw in de hoek van extreem-links gedrukt. Dan ben je een communist! Een woke gekkie! Een boomknuffelaar! En als je tegelijkertijd niet online wordt bedreigd door anonieme fascisten, kom je nog goed weg.

Als dit zo doorgaat, zal rechts zichzelf van binnenuit opeten. Als een kwaadaardig organisme dat aan onze gezonde, rechtse botten knaagt totdat er niets meer over is.