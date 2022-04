Door zijn personages uitvoerig te bekijken vangt regisseur Carpignano een volkse energie ★★★★☆

A Chiara

De 15-jarige Chiara zwoegt in de sportschool op de hardloopband. Thuis bij haar ouders en oudere zus Giulia belandt ze in een kussengevecht op de bank. Met een groep vriendinnen hangt ze op hun vaste hangplek aan zee, in de Zuid-Italiaanse havenstad Gioia Tauro, maar niet voordat ze een meisje uit de buurt hebben weggejaagd: dit is verdomme hún plek.

Uiteindelijk belandt A Chiara op het grote feest ter ere van de 18de verjaardag van zus Giulia, waar gulzig wordt gegeten en uitbundig wordt gedanst. De familiebanden zijn verrukkelijk hecht, al wil vader Claudio ondanks luidkeels verzoek geen speech afsteken: hij vindt zichzelf niet het type voor een toost.

Groot zelfvertrouwen

Deze langdurige eerste minuten van A Chiara getuigen van een groot zelfvertrouwen bij het Amerikaans-Italiaanse regietalent Jonas Carpignano (38). Zonder een duidelijke richting te geven aan het verhaal van Chiara en haar familie trekt hij er in zijn derde film zeker een half uur voor uit om een handvol persoonlijkheden en hun onderlinge dynamiek te schetsen. Net als zijn Tunesisch-Franse filmcollega Abdellatif Kechiche (La vie d’Adèle) vangt hij een volkse energie door zijn personages simpelweg uitvoerig te bekijken (zonder daarbij Kechiches seksisme over te nemen).

Als Chiara die nacht ziet hoe de gezinsauto door een brandbom in lichterlaaie wordt gezet en haar vader verdwijnt omdat hij ‘het een en ander moet oplossen’ – zo verwoordt haar moeder het tenminste – komt de klap ook bij de kijker extra hard aan. Die heeft tot dan toe van zo dichtbij mogen meekijken met het leven van Chiara dat hij zich zowat een nieuw familielid voelt. Ondertussen houdt Carpignano het perspectief nadrukkelijk bij de 15-jarige: we ontdekken samen met haar via een nieuwsbericht dat vader Claudio in verband wordt gebracht met de ’Ndrangheta, een tak van de Italiaanse maffia die is gebaseerd op familiebanden, en gespecialiseerd in drugshandel.

Calabrië-trilogie

In navolging van Mediterranea (2015) en A Ciambra (2017) vormt A Chiara het slotstuk van Carpignano’s Calabrië-trilogie, naar de regio in de voet van de Italiaanse laars. Het zijn energiek geregisseerde, felrealistische, elkaar subtiel kruisende films, die een empathische blik afdwingen op een regio die ook wel het afvoerputje van de wereld wordt genoemd. Je kijkt mee met vluchtelingen uit Burkina Faso die een lange reis afleggen om uiteindelijk in Calabrië te belanden (Mediterranea), met een jochie uit de Roma-gemeenschap die niets liever wil dan aansluiting vinden bij de criminele volwassenen in zijn omgeving (A Ciambra), en dus met een gedesoriënteerde maffiadochter die er stap voor stap achter komt hoezeer haar levenspad als ’Ndrangheta-telg voor haar is uitgestippeld.

Het sterkst aan A Chiara is de manier waarop zelfs die ogenschijnlijk meanderende openingsminuten uiteindelijk van betekenis worden voorzien. Het 18de levensjaar is in deze context niet zomaar een stap naar volwassenheid, maar vooral het inwijdingsritueel richting een onvermijdelijk grimmige toekomst.