Door zelf naar NOS Stories te stappen toonde Leonardo zich moedig, en een voorbeeld voor anderen

Voor barmhartigheid kun je beter bij een kerk aankloppen dan bij een gemeentehuis, weet staatssecretaris Eric van der Burg, die vorige week besloot de door de kerken georganiseerde opvang van statushouders te financieren. De opvang schiet ernstig te kort, ook de rechter oordeelde vorige week dat de staat en het COA de noodopvang van (minderjarige) vluchtelingen per direct moeten verbeteren.

Leonardo wil dat het pesten stopt. Beeld NOS Stories/Jeugdjournaal

Kerken en andere maatschappelijke organisaties denken de komende maanden voor 8.500 tot 10.000 mensen tijdelijke huisvesting te kunnen regelen. Dat gebeurt op initiatief van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de gemeente Kampen, die al veel ervaringen hebben met het verzorgen van onderdak in leegstaande pastorieën en vakantiehuisjes.

Hoe Nederlanders vluchtelingen opvangen is te zien in het slechts vijf minuten durende programma Nederland geeft thuis (KRO-NRCV). Vijf hartverwarmende minuten waarin steeds een ander gezin zijn huis openstelt voor mensen in nood. Zoals Annet uit Schipluiden die haar boerderijwoning, verwarming, keuken en wc opgaf zodat Nadra en Zakaria daar met hun jonge kinderen kunnen verblijven. Zelf verblijft ze in een winderig bijgebouw met enkel glas waar ze kookt op een campinggaststel. In Barsingerhorn vangen Peter en zijn gezin zeven Oekraïners op. Hij zou graag ook nog statushouders onderdak bieden in de voormalige mantelzorgwoning van zijn moeder. Maathouden blijkt lastig voor Peter, die het liefst al het leed van de wereld op schouders neemt.

Online ging ondertussen een geheel andere roep om barmhartigheid rond. Namelijk die van de 14 jaar oude Leonardo die anderhalf jaar geleden het slachtoffer werd van een misselijkmakende ‘grap’ van acteur en zanger Bilal Wahib. Die zette de toen 12-jarige tiener in een Instagram-livestream ertoe aan zijn piemel te tonen, in ruil voor 17.000 euro. Maar er was geen ‘17 doezoe’ voor Leonardo. Alleen maar hoon en (online) scheldkanonnades.

De livestreambeelden gaan nog altijd rond en Leonardo wordt nog dagelijks uitgescholden voor ‘17K-homo’ en ‘kankerhoertje’. ‘Ik word veel gepest. Ik ben niet zoals vroeger. Vroeger… ik was een andere Leonardo. En nu is het geen Leonardo meer’, zegt hij tegen NOS Stories. Hij komt niet vaak meer buiten, (buurt)jongens die hij als vrienden beschouwde keerden zich tegen hem, schelden hem uit, ook in de bus naar school. Hij hoopt dat het pesten stopt als mensen zien wat het met hem doet.

Door zelf naar NOS Stories te stappen en om de barmhartigheid van zijn pesters te vragen, toonde Leonardo zich niet alleen moedig maar ook een voorbeeld voor anderen. Jaarlijks overkomt 1.700 jongeren iets soortgelijks, meldt NOS Stories. Het NOS-jongerenkanaal, dat complimenten verdient voor de integere verslaggeving, adviseert niet alleen op te passen met online verzoeken, maar vertelt ook waar jongeren terechtkunnen als het toch misgaat.

Ondertussen wenst Wahib Leonardo desgevraagd ‘het allerbeste’. Ze troffen een schikking waarover de minderjarige Leonardo niet mag praten.