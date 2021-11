Door rechter in scheidingszaak verordonneerde kunstveiling levert 600 miljoen euro op

Harry en Linda Macklowe bij het Guggenheim International Gala Dinner in New York in 2015. Beeld Getty

De verdeling van hun miljardenboedel – hij is een projectontwikkelaar die net als zijn concurrent Donald Trump zakelijke hoogte- en en dieptepunten meemaakte, zij hielp hem en heeft verstand van kunst – werd in de rechtszaal bepaald doordat de twee er onderling niet uitkwamen. De zaak is uniek omdat een rechter uiteindelijk oordeelde dat hun verzameling moderne kunst moest worden geveild, waarna beide partijen ieder de helft van de opbrengst zouden krijgen. De reden: de kunst was moeilijk te taxeren en daarom niet te verdelen.

Maandagavond (Amerikaanse tijd) kwamen bij Sotheby’s in New York 35 stukken van de ‘Macklowe Collection’ onder de hamer. Het veilinghuis was uitverkoren omdat het vooraf aan de twee exen een hoge minimumprijs had gegarandeerd. De verkoop van het eerste deel – in mei volgend jaar staat nog een veiling op de agenda – was een succes. Die bracht 595 miljoen euro op, inclusief commissie voor het veilinghuis. ‘De scheidende miljardair en zijn vrouw vochten erom. Veilinghuizen vochten erom. En op maandagavond vochten bieders erom’, schreef The New York Times na afloop.

Volgens Sotheby’s is het de waardevolste verkoop in de geschiedenis van het veilinghuis. Het meest werd betaald voor een schilderij in vrolijke kleuren van Mark Rothko: 72,5 miljoen euro. Daarna volgden in volgorde van opbrengst werken van Alberto Giacometti (69 miljoen), Jackson Pollock (54 miljoen) en Cy Twombly (52 miljoen).

Harry Macklowe en Linda Burg trouwden in 1959. Toen zij een woning gingen huren, raakte hij geïnteresseerd in vastgoed. Hij wist een fortuin te vergaren, onder meer doordat hij in 2003 het General Motors Gebouw (‘GM Building’) in Manhattan wist te bemachtigen, een bekende wolkenkrabber die gedeeltelijk in bezit was van Donald Trump. Macklowe haalde vervolgens Steve Jobs over om vlak voor het gebouw een ondergrondse Apple-winkel te openen. Die is toegankelijk via een doorzichtige kubus, wat een bezienswaardigheid werd. Door het uitbreken van de kredietcrisis werd de projectontwikkelaar gedwongen om de wolkenkrabber weer te verkopen, evenals andere gebouwen.

Een schrijver van een boek over alle transacties rond het General Motors-gebouw vergeleek het huwelijk van Harry en Linda Macklowe later met een toneelstuk van Edward Albee, omdat ze elkaar geregeld in het openbaar afvielen, maar toch bij elkaar bleven. Niettemin liep hun relatie in 2016 stuk. Kort daarna bleek dat hij iets had met een jongere Française. Na twee jaar juridische strijd werd de scheiding uitgesproken. In 2019 trouwde Harry Macklowe met zijn nieuwe liefde. Om zijn ex te pesten, liet hij op een van de gebouwen die aan hem waren toegewezen grote foto’s van zichzelf en zijn bruid ophangen.