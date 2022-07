Door Luit Bakkers sterke theaterpersoonlijkheid biedt ‘A garden of heavenly delights’ vermaak én heling ★★★☆☆

Luit Bakker in A garden of heavenly delights Beeld Jean van Lingen

Tussen de kerkgangers in de voormalige Sacramentskerk in Amsterdam-Noord verschijnt priester Luit Bakker, slingerend met een wierookvat. In een poging ons te raken en ‘de gemeenschap te worden die we willen’, neemt de expressieve theatermaker ons mee naar een andere realiteit. Op een enorm scherm dat voor ons hangt verschijnt Bakkers naakte vrouwelijke avatar, die middels sensoren met haar is verbonden.

Allereerst introduceert ze ons een demon uit de lesbische onderwereld, die het helemaal heeft gehad met het echte kwaad in de wereld: de heteroseksualiteit. ‘Die saaie driestapssprong. Neukie neuk. Trouwie trouw. Huisje boompje fucking beesten. De burgerlijkheid. En wel buiten de deur pissen. Zaadje Karbaatje.’

Gedurfd en geestig, deze zinnelijke demon, evenals een feminiene octopusvrouw die hinderlijke millennialtaal uitslaat (‘ik voel me superblessed’) en haar baarmoeder aanbidt. Laverend tussen haar bonte personages, knap gecreëerd door virtueel kunstenaar Pleun Gremmen, ga je je gaandeweg afvragen wat Bakker ons nu wil vertellen. Dan begint ze een anekdote over een feestje in een nieuwbouwwijk, waar haar, de enige lesbienne, een gevoel van eenzaamheid overmant.

Langzaam ontdoet Bakker zich dan van het avatarpak, predikt ze het recht om jezelf te kunnen zijn en acteert ze zo kwetsbaar alsof ze daar naakt in de kerk staat. Met heldere stem nodigt ze het publiek ook nog uit om naar voren te komen en haar utopische tuin te komen bekijken. Het hoge knuffelgehalte aan het einde is mijlenver verwijderd van de furie waarmee Bakker losbarstte, wat de voorstelling een bomvolle achtbaanrit maakt.

Door de knappe montage van eindregisseur Lotte Bos en Bakkers sterke theaterpersoonlijkheid biedt A garden of heavenly delights uitdagend vermaak én heling, waardoor je welhaast zou willen toetreden tot deze regenboogkerk.