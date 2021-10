Door Florian Magnus Maier gemanipuleerde Monteverdi levert de verrassendste klanken op ★★★☆☆

Arianna van Florian Magnus Maier. Beeld Sven Scholten

Paniek, woede, twijfel, pijn. Een gedumpte geliefde zong zelden zo hartverscheurend als in de Lamento d’Arianna, de klaagzang van Ariadne. De Italiaanse barokcomponist Claudio Monteverdi zette de noten in 1608 op papier. Ariadnes klacht is een klaroenstoot van de nieuwe operakunst: voor het eerst in de historie stort één zangeres zonder omhaal haar verdriet uit.

Het is meteen ook enige wat van Monteverdi’s opera L’Arianna resteert. Musicologen worden gek bij de gedachte dat het complete werk misschien ergens in een archief ligt te verbleken. Krijn Koetsveld, Monteverdifanaat en dirigent van de barokgroep Le Nuove Musiche, wenste niet langer bij de pakken neer te zitten. Hij vroeg een hedendaagse componist, Florian Magnus Maier, nieuw muziektheater te schrijven rond het fameuze lamento en ander Monteverdiwerk.

Spannende keus: behalve compositie studeerde Maier flamencogitaar. In het metalcircuit kennen ze de Duitse Rotterdammer dan weer als gitarist en zanger van bands als Noneuclid en The Hungry Gods. Rauwe expressie past bij rauw verdriet, maar bij de première van Arianna in het Amsterdamse Muziekgebouw hield Maier het beschaafd. Hij volgde vooral zijn fascinatie voor westers contrapunt en oriëntaalse klanken.

De muziek komt in drie gedaanten: authentieke Monteverdi, zuivere Maier, en Monteverdi die door Maier wordt aangelengd. Aan weerszijden van het podium zitten ensembles met instrumenten uit alle windstreken, denk aan viola da gamba en klavecimbel, trompet en fagot, tabla en ud (Arabische luit). Gemanipuleerde Monteverdi levert de verrassendste klanken op. In een Chinese tamtam blijkt de branding van Kreta te schuilen, het eiland waar Ariadne ronddoolt. Huiveringwekkend mooi zijn de schril gestreken snaren die haar weeklacht ‘Laat mij sterven!’ inleiden.

De vijf zangers van Le Nuove Musiche acteren met de gestiek van antieke priesters binnen een metalen kubusframe. Hun Monteverdi halen ze uit bundels met meerstemmige madrigalen. Dat is hooggestemde poëzie op sublieme klanken die ze stijlvol zingen, zij het in deze theatercontext nogal bescheiden. Het is ook geen muziek waarmee je een doorlopend verhaal vertelt.

Stroef wordt het wanneer regisseur Sybrand van der Werf de blik verschuift van Ariadne naar Theseus, de zak die haar laat zitten. Je loopt kwijt in een labyrint van herinnering en verdubbeling en het spel met maskers – op, af, in de hand – maakt het allemaal niet makkelijker.

In het programmaboekje lezen we dat Theseus transformeert van held tot slappeling en Ariadne van slachtoffer tot krachtige vrouw. Die metamorfose hadden we graag tot in onze botten gevoeld. Nu werd Monteverdi’s operarevolutie – solozang als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie – gesmoord door een conceptuele regie en vocale meerstemmigheid.