Door dit ‘opgetilde’ perspectief heb je al gauw het gevoel dat de wereld een beetje uit het lood is

Oleksander Bogomazov, Tramlijn, Lvovskaya ulitsa, Kiev, 1914, zwart krijt op papier, 40,2 x 30,2 cm. Beeld Kröller-Müller Museum

Een detail zo eenvoudig van vorm dat het bijna een wiskundig teken lijkt. Het lijkt in eerste instantie weinig te maken te hebben met de scène uit Spike Lees beroemde film over een oproer in Brooklyn: Do The Right Thing (1989). En toch heeft het er veel mee te maken. Want de inspiratie voor Lees manier van filmen gaat terug tot de beeldende kunst van begin 20ste eeuw. Het werk van de Oekraïense Alexander Bogomazov laat heel goed zien hoe: door het perspectief licht ‘op te tillen’.

De as is scheef. En als de as scheef is, zo legt een prachtig filmpje op Vox uit, heb je al gauw het gevoel dat de wereld een beetje uit het lood is. En nu ik in deze afschuwelijke oorlogstijd door mensen als slavist Sjeng Scheijen gewezen ben op de kunst van Alexander Bogomazov en andere Oekraïense modernen (kijk vooral ook naar het werk van Aleksandra Ekster), dringt de betekenis van kunst waarbij de werkelijkheid in stukjes uit elkaar geslagen is dubbel zo hard door. Kubisme, expressionisme, futurisme: het krijgt een heel nieuwe lading. Kijk maar eens naar het stadsgezicht dat Bogomazov van Kyiv maakte, en je snapt dat deze werken zijn ontstaan toen in Europa de Eerste Wereldoorlog woedde. Maar zie ook deze tekening, in al zijn ogenschijnlijke eenvoud, van een straat in Kyiv, hangend in het Kröller-Müller Museum. Er zit iets explosiefs in de elektriciteitslijnen, iets wankels in de mensen die allemaal schuin zijn afgebeeld, het is alsof alle elementen zijn losgeschroefd en zo uiteen kunnen vallen.

Oleksander Bogomazov, Tram, 1914, Museum voor Russisch Impressionisme Moskou. Beeld rv

Dat gevoel van een onderuit geschoffeld wereldbeeld ligt ten grondslag aan veel van de kunst die gemaakt werd in de tijd dat de wereld ook echt, en meedogenloos, onderuit geschoffeld werd. Ik heb over die kunst geleerd in vredestijd, zonder ooit oorlog te hebben meegemaakt, maar voelen doe je het, als er op zo’n plek weer onrust is. Nu Kyiv opnieuw wordt verwoest, dringt de waanzin die deze kunst aanjoeg door.

Screenshot uit 'Do The Right Thing' van Spike Lee.

Spike Lee is niet de enige die de as in de voorstelling ‘optilde’, maar wel een van de filmmakers die deze truc het beste toepaste. In Brooklyn wordt de gewapende vrede verstoord als er tussen de Italianen en de Afro-Amerikaanse bewoners steeds meer spanning ontstaat. Sluimerende haat komt boven borrelen en de situatie wordt op een bloedhete dag explosief. Niks is meer wat het was, en dat laten de scheef gefilmde scènes zien.

De truc heet de Dutch angle en is te vinden in films als The Birds, Citizen Kane, Fear & Loathing in Las Vegas, Django Unchained, Gremlins en nog veel meer. In de versie van Batman uit 1966 heeft iedere slechterik zijn eigen Dutch angle, steeds een ander opgetilde achtergrond. Dat woord ‘Dutch’ is trouwens een foutje; het is een verkeerde vertaling van Deutsch: het Duitse perspectief dus, onder meer vanwege de kunstenaars van Die Brücke, zoals Emil Nolde en Max Pechstein. En zoals Bogomazov laat zien, en nu weer werkelijkheid is geworden: het verbogen Oekraïense perspectief.

