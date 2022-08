‘Door de stukken die ik schrijf doe ik er voor mezelf nog een beetje toe’

Ton F. van Dijk Beeld Lin Woldendorp

In zijn nieuwe huis in Hierden, een dorp aan de rand van de Veluwe, vertelt Ton F. van Dijk over een onverwoestbare gewoonte van zijn vorige hond, een zwarte labrador. ‘Hij was van mijn vriendin en haar ex-man geweest. De laatste twee jaar woonde hij bij ons. De hond was oud en ziek en liep moeizaam. De hele dag lag hij in zijn mand. Als ik hem uitliet, moest ik hem bijna voorttrekken. Maar als we op straat liepen en hij een kat zag, dan schóót hij erop af, alsof hij nog een jonge hond was.

‘Zo voel ik me ook. Als ik nieuws check bij voorlichters en ze reageren met halve antwoorden of onwaarheden, zoals tegenwoordig voortdurend gebeurt, neemt een oude reflex het over. Dan bijt ik me vast. Dan word ik even die zieke hond die fanatiek achter een kat aan gaat.’

‘Oud-journalist’, noemt Van Dijk (59) zichzelf in zijn bio op Twitter. Daarmee doet hij zichzelf tekort. Met een onregelmatige, maar gestage stroom berichten op de site van HP/De Tijd over integriteitskwesties en misstanden bij de overheid en publieke instanties trekt hij sinds 2017 volop aandacht. Van Dijk is een eenmanspersbureau met een scherp afgestelde antenne voor nieuws.

Schrik van politiek Den Haag

Het schrijven maakte hij zich de afgelopen jaren eigen, hij had het eerder nog niet gedaan. Een van zijn eerste publicaties dwong Europarlementariër Hans van Baalen tot het neerleggen van een commissariaat. Later moest VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke aftreden door een stuk van zijn hand. De schrik van politiek Den Haag, noemde de NOS hem vorig jaar. Zijn laatste primeurs, over voormalig bestuursvoorzitter Shula Rijxman van de NPO en tv-presentator Jeroen Pauw, bracht hij boven tafel in een podcast op BNR die hij samen met journalist Mark Koster maakt.

Als journalist manifesteerde hij zich eerder vooral in de jaren tachtig en negentig, als verslaggever van de actualiteitenprogramma’s Nieuwslijn, Achter het nieuws, Brandpunt en Reporter. Hij werkte daarna twee perioden als directeur en hoofdredacteur voor de Amsterdamse stadszender AT5 en was, zoals de toenmalige EO-voorzitter Henk Hagoort het destijds in de Volkskrant tot afschuw van Van Dijk formuleerde, als bestuurder van de publieke omroep en netcoördinator van het eerste en later het tweede net de ‘machtigste man van Hilversum’.

Aan die turbulente periode in de media dankt hij een deel van het omvangrijke netwerk dat hem van tips en informatie voorziet. Van Dijk komt niet vaak meer de deur uit en ontvangt bij voorkeur thuis. ‘En zo hoor ik nog weleens wat.’

Ziekte van Bechterew

Zijn stukken voor HP/De Tijd schrijft Van Dijk merendeels in bed, soms de beste plek om de pijn te onderdrukken. Al veertig jaar lijdt hij aan de ziekte van Bechterew, een vorm van ontstekingsreuma met een grillig en onvoorspelbaar verloop. In 2015 moest hij zijn werk als directeur van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad 2018 neerleggen door de ziekte. Een paar maanden later werd hij getroffen door een (levensbedreigende) septische shock en een darmperforatie.

In 2016 werd bij hem een tumor in de rechternier ontdekt. ‘Ik ben chronisch ziek en heb vaak veel pijn, maar ik probeer er het beste van te maken en mezelf opnieuw uit te vinden. Schrijven is een vorm van therapie, een uitweg, maar de stukken zijn wel professioneel. Het geeft me veel bevrediging.’

Beeld Lin Woldendorp

Vandaag is hij in goeden doen. Van Dijk windt geen doekjes om zijn ziektegeschiedenis en spreekt vrijuit over een leven met pijn. Zijn uitdrukkelijke wens: ‘Dit moet géén zielig verhaal worden.’

In de tuin wappert de vlag van Hierden, het dorp waar Haarlemmer Van Dijk in 2020 naartoe verhuisde. In juni kwam het nieuws op hem af. Een straat verderop belaagden boeren met trekkers het huis van ‘stikstofminister’ Christianne van der Wal en haar gezin. Op Twitter en bij Op1 deed Van Dijk verslag van het geweld en de intimidatie, vanuit een dorp waar de boerenprotesten op veel plekken zichtbaar zijn, met leuzen op strobalen en omgekeerde vlaggen.

Over die vlaggen heeft hij de laatste tijd veel nagedacht, zegt hij. Ze voerden hem terug naar zijn jeugd, naar zijn opa vooral, een onderofficier bij de marine die in de Tweede Wereldoorlog werd ingezet bij de invasies van Anzio op Sicilië en tijdens D-Day in Normandië.

‘Hij was een trotse marinier. En een held, een van onze bevrijders. De vlag is daarvan het symbool. Ik vind het niet erg dat een boer op een trekker een omgekeerde vlag meeneemt. Maar dat complete wegen ermee worden volgehangen, gaat te ver. Mensen hebben hun leven gegeven voor de Nederlandse vlag. Het is een vaste waarde die ons verbindt. En dat wordt nu misbruikt.’

Zijn grootvader overleed toen Van Dijk 15 was. Het besef dat hij met hem over de oorlog had willen praten, kwam met de jaren. ‘In mijn latere leven ben ik nieuwsgierig geworden naar die periode. Ik heb er veel over gelezen en research gedaan, ook naar de geschiedenis van mijn opa. Want die heeft veel gevolgen gehad voor het leven van mijn vader. En dus ook voor dat van mij.’

Zwaar getraumatiseerd

Van Dijk schetst het beeld van een rechtlijnige man met onwrikbare principes die ook van zijn zoon militaire discipline verlangde en het gezin domineerde. ‘Hij was zwaar getraumatiseerd door de oorlog.’ Toen zijn opa in 1939 naar Indonesië werd uitgezonden, met de kanonneerboot Soemba, was het de bedoeling dat zijn gezin hem achterna zou reizen. Het uitbreken van de oorlog verhinderde dat.

‘Het gezin kwam op een boerderij in Drenthe terecht. Mijn vader was 3 toen zijn vader wegging en 11 toen die weer terugkwam. Al die tijd hadden ze niets van hem gehoord. Op de boerderij waren Duitse soldaten ingekwartierd. Mijn vader hield er een grote angst voor mensen in uniform aan over. In 1946 stond mijn opa plotseling voor de deur, in uniform. De geharde marinier zag een angstig kind, hij vond zijn zoon een watje.

‘Het ging fout tussen die twee. Mijn vader werd marine-style gedrild als kind. Als hij zonder stropdas aan tafel kwam, kreeg hij geen eten. Dat werkte zo lang door dat mijn vader zelfs op zijn 50ste nog nette kleren aantrok als hij tijdens het klussen door naar de ijzerwinkel moest om spijkers te kopen. Overhemd aan, jasje, stropdas. En thuis deed hij zijn kluskleren dan weer aan. Zo diep zat het.

‘Hij groeide op in een angstige omgeving, met een vader die hem wel even zou heropvoeden. Dat werkte door in de volgende generatie. Ook bij ons thuis was altijd angst voelbaar: angst voor de wereld, angst voor alles. Het ging gepaard met een totaal gebrek aan zelfvertrouwen. Mijn vader kopieerde het gedrag van zijn eigen vader. Hij was toen hij nog jong was autoritair en alles draaide om hem. Die oorlog werkt generaties lang door en heeft ook mij voor een deel gevormd. Mijn broer en ik moesten tot in het extreme rekening houden met anderen, opkijken tegen andere mensen, beleefd zijn.’

Beeld Lin Woldendorp

Van Dijk vond een ontsnappingsroute. ‘Het heeft me ertoe aangezet om de journalistiek in te gaan. Ik wilde laten zien dat ik niet bang was. En daar heb ik misschien ook wel mijn kritische houding tegenover de macht aan overgehouden. En de journalistiek is een autonoom vak, je kunt iedereen benaderen vanuit een zekere mate van gelijkwaardigheid. Ik zocht het bewust op, om me te ontdoen van de zwaarte die ik van huis uit had meegekregen; de angst voor de buitenwereld.’

Een flinke zet naar de journalistiek was gegeven door een oudere naamgenoot, Ton van Dijk, journalist van onder meer Haagse Post, Nieuwe Revu en Panorama en de man die hem ertoe aanzette om een F aan zijn naam toe te voegen, om verwarring te voorkomen. Als leerling van het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem zag de jonge Ton van Dijk op een dag een krantenadvertentie waarin een stuk werd aangekondigd van zijn naamgenoot over een ontmoeting met de paus.

‘Ik was 15 en maakte de schoolkrant. In de krant zag ik mijn eigen naam staan. Toen wist ik: dit is wat ik wil, ik wil een beroemde journalist worden. En omdat ik van de tv-generatie was, de tv was magisch in mijn ogen, wilde ik naar Hilversum. Ik had een plan en deed er alles aan om het uit te voeren.’

Bestuurder in Hilversum

Na een studie politicologie in Leiden werd Van Dijk na een stage tv-verslaggever, werk dat hem onder meer naar de burgeroorlog in Joegoslavië voerde. Hij viel op door zijn bewijsdrift, onverschrokkenheid en fanatisme. Vanaf 2000 zag hij de omroepwereld vanuit een ander perspectief, als bestuurder.

‘Het einde van mijn journalistieke leven’, noemt hij het. Van Dijk was de man die, uiteindelijk met groot succes, de programmering op de drie publieke zenders rigoureus wijzigde en door de invoering van centrale sturing in Hilversum de macht van de omroepen brak.

‘Ik heb het werk zeven jaar gedaan. Het was zwaar. Binnen de publieke omroep was een enorme machtsstrijd gaande. De vraag was wie het voor het zeggen had. Dat was ik, als netcoördinator, een positie die wettelijk was vastgelegd, maar dat werd niet geaccepteerd door de omroepen. Die beschouwden zichzelf als het middelpunt; wij waren in hun ogen de vakkenvullers die alleen maar de uitzendschema’s mochten maken.’

Een ziekmakende omgeving, noemt hij het. ‘De sfeer was vijandig. Mensen werden ook letterlijk ziek, daar. Op een gegeven moment liepen er achttien rechtszaken tegen alle besluiten die we hadden genomen. Ik was meer met advocaten, hoorzittingen en bezwaarprocedures bezig dan met mijn werk.’

Omslag

Het verzet in Hilversum balde zich samen toen in de Volkskrant een profiel over hem verscheen. Op de voorpagina werd Van Dijk op gezag van EO-voorzitter Henk Hagoort de machtigste man van Hilversum genoemd, op een andere pagina in de krant de man die bepaalde waar Nederland naar keek.

‘Dat was de omslag. De raad van bestuur zag het met lede ogen aan. Zij waren mijn baas, ik was slechts een uitvoerder, maar ik was het gezicht geworden van de veranderingen. Er ontstond een competentieconflict. Ik heb later vaak tegen Henk gezegd dat hij met die uitspraak mijn doodvonnis bij de publieke omroep heeft getekend. Er ontstond zo veel wrijving, het was mijn ondergang.’

Op zijn tandvlees voltooide hij de reorganisatie. ‘Een oud calvinistisch gevoel stak de kop op. Ik moest en zou iets bereiken, mijn doelstelling verwezenlijken.’

Misschien, zegt hij, had hij het spel richting zijn bazen subtieler moeten spelen. ‘Ik was gepassioneerd en temperamentvol, en reageerde soms te emotioneel. Als ik terugkijk moet ik erkennen dat ik zelf erg heftig was. Ik was fel. Hard, confronterend. En soms te hard in mijn oordeel. Daar heb ik spijt van. Ik heb mijn oude baas Ruurd Bierman onlangs excuses aangeboden. Ik stond onder grote druk, maar toch.’

Beeld Lin Woldendorp

De zwaarste beproevingen moesten nog komen. Zijn ziekte viel hem harder aan dan ooit te tevoren, uitgerekend op een moment dat er een nieuwe wereld voor hem was opengegaan, weg van Hilversum. Als algemeen directeur van het project Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa had Van Dijk in Friesland de tijd van zijn leven.

‘Op een dag was ik met mijn vriendin in Aldeboarn om het startschot van de gondelvaart te geven, samen met de burgemeester van Heerenveen. Ik kon niet meer staan van de pijn en ging op de grond zitten. Strompelend haalde ik het hotel.

‘Het ging niet meer, niets hielp en toen kwam de man met de hamer. Mijn lichaam hield ermee op. Vanaf dat moment werd ik alleen maar zieker. In januari 2016 kreeg ik midden in de nacht enorme buikpijn. Je moet naar de dokter, zei mijn vriendin.

Septische shock

‘Meneer, zei de arts, u ziet er heel slecht uit. Ja, zo voel ik me ook, zei ik. Ik had meer dan 40 graden koorts. Ik kreeg te horen dat ik een septische shock had, het was levensbedreigend. Binnen no time hoorde ik sirenes en werd ik afgevoerd. Ik was emotioneel, ik was al zo veel kwijtgeraakt. En waarom?

‘In het ziekenhuis bleek dat ik een darmperforatie had, een complicatie van de medicijnen. Ik moest met spoed worden geopereerd. Toen ik in het ziekenhuis op een brancard werd afgevoerd, kwam er een vrouw met een viltstift achter me aan. Ik moet even je stoma aftekenen, zei ze.’ Geëmotioneerd: ‘Ik kon het niet bevatten.’

‘Ik werd wakker op dezelfde intensive care waar mijn vader twee jaar eerder was overleden. Zelfde plek, zelfde jasje. De operatie was heel zwaar. Maandenlang kon ik hooguit naar de deur en terug lopen. De revalidatie duurde een halfjaar, maar ik bleef ziek.

‘Aan het eind van het jaar kreeg ik op een dag een mailtje van het ziekenhuis. Het ging over een ontsteking in mijn armen, die was nog niet verdwenen. En twee: ik had een tumor in mijn rechternier. Dat had ik niet mogen lezen, de arts was in paniek.’

Brandstichting

Zijn geluk was Alice, zijn vriendin. Ze verzorgde hem en stond naast hem toen in juli 2020 hun huis in Hierden tot de grond toe afbrandde. Waarschijnlijk was er sprake van brandstichting. Onlangs schreef Van Dijk er een column over, zijn eerste in de papieren editie van HP/De Tijd. Hij relativeerde de brand en legde een link met mensen die er volgens hem veel erger aan toe zijn, oorlogsslachtoffers in Oekraïne.

‘Om half 2 ’s nachts werden we wakker, we hoorden een knal. Alice dacht dat ze mensen hoorden lopen. De vlammen kwamen boven de kap uit. We moeten hier weg, gilde ik. Mijn vriendin deed snel een badjas aan, ik pakte mijn telefoon en belde 112.

‘De brand was begonnen bij mijn auto, die stond onder de carport en de vlammen waren overgeslagen naar het huis. Daar stonden we dan op straat, mijn vriendin in een badjas en ik in mijn onderbroek, terwijl de bomen om ons heen als luciferhoutjes in brand vlogen. De buren brachten ons naar een hotel, het was volkomen surrealistisch.

‘Alles zijn we kwijtgeraakt, dat maakt de ervaring zo afschuwelijk. Alles is weg, ook veel spullen van mijn ouders, emotionele voorwerpen die je levensverhaal vertellen. Foto’s, boeken, de helm die ik nog had uit Joegoslavië, allemaal weg.’

Korte stilte. Dan: ‘Maar we hebben het overleefd. Het is superingrijpend, maar je moet het relativeren. Het zou erger zijn geweest als een van onze kinderen iets was overkomen.’

Oude wonden

De brand reet oude, ogenschijnlijk geheelde wonden open. ‘Er kwam veel los. Heftige herinneringen. Ik was geen typische oorlogsverslaggever, maar ik ben wel in oorlogsgebied geweest. Ik werd naar Joegoslavië gestuurd, zonder voorbereiding, met een knipselmap. Zoek het maar uit. We zijn er vastgehouden en hebben onder vuur gelegen. Ik dacht dat ik het allemaal had verwerkt, maar dat was niet zo.

‘Door die brand kwam dat allemaal naar boven. Mijn ziekte en de traumatische elementen daarvan, zoals die stoma, die ervaringen in Joegoslavië, het was te veel geworden. Er werd vastgesteld dat ik aan een posttraumatisch stresssyndroom leed, PTSS. Dat is heel rot. Bij het minste of geringste keer je terug naar situaties uit het verleden. Ik voelde me voortdurend bedreigd. Mensen. Geluiden. Situaties. En daar reageerde ik erg emotioneel op, alsof ik elke keer ernstig werd bedreigd, zonder enige aanleiding.’

Beeld Lin Woldendorp

Vorig jaar is Van Dijk ervoor behandeld in een speciale kliniek, met succes. Twee weken lang werd hij gedwongen de gebeurtenissen uit zijn verleden te herbeleven. ‘Het was superheftig, maar uiteindelijk is de ervaring ontzettend positief. Na die twee weken viel er wat van me af.’

Niet langer verzet Van Dijk zich tegen de beperkingen die zijn ziekte hem oplegt. ‘Ik werd overgenomen door mijn ziekte, ik had het niet meer voor het zeggen en raakte een stuk van mijn identiteit kwijt. Ik verzette me ertegen dat ik mijn oude rol niet meer kon spelen, en dat vergde bergen energie. Ik werd nog zieker, kreeg nog meer last.

Acceptatie

‘Inmiddels zit ik in de fase van acceptatie. En contemplatie. Nieuw geluk. Wat kan ik nog wel? Er zijn perioden dat ik bijna niet kan lopen door de pijn, maar ik probeer er het beste van te maken, mezelf opnieuw uit te vinden. Ik heb het leven weer een beetje opgepakt. En het schrijven helpt me daarbij. Door die stukken doe ik er voor mezelf nog een beetje toe.’

De tumor in zijn nier is succesvol behandeld, de vooruitzichten zijn positief. Een stoma heeft hij niet meer nodig. Met zijn vader kwam hij in het reine. ‘We hebben veel over het verleden gesproken, openhartig. Hij steunde me en ik zag hem twee keer per week. In de laatste jaren van zijn leven was hij mijn beste vriend.’

Op de plek van het afgebrande huis in Hierden is een nieuwe woning gebouwd. Tabula Rasa, kozen Van Dijk en zijn vriendin als naam. Een leeg canvas, betekent het, een onbeschreven blad. Van Dijk: ‘Zeg maar een nieuw begin.’