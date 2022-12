Door de openhartige gesprekken in de documentaireserie OLVG ga je even wat rechter op zitten

Als hartchirurg Riccardo Cocchieri zichzelf een rapportcijfer moet geven, dan is dat een 9,5. Volgens de arts is hij nu, op 47-jarige leeftijd, op de toppen van zijn kunnen. ‘Ik denk dat ik in deze fase van mijn professionele leven zo goed als altijd de juiste beslissing neem.’ Wat hem zo goed maakt? Zijn perfectionisme. Hij is nooit tevreden, en altijd op zoek naar verbetering.

‘Maar dat zegt bijna elke dokter, denk ik, toch?’, zegt interviewer Coen Verbraak.

‘Nee, u zult verrast zijn om te weten hoeveel middelmatigheid er in onze sector is.’

Het komt door dit soort openhartige gesprekken in de documentaireserie OLVG – ziekenhuis met een hart (BNNVara, NPO 2), waarin de zorgverleners op hun eerlijkst zijn, dat je even wat rechter op gaat zitten. Want wat je ook van deze zelfverzekerde houding vind – ik kan zulke eerlijkheid wel waarderen – hij zorgt in ieder geval voor onderhoudende televisie.

Hartchirurg Riccardo Cocchieri (l) aan het werk in de ziekenhuisserie ‘OLVG - ziekenhuis met een hart’. Beeld BNNVARA

Verbraak sprak voor zijn interviewreeks Kijken in de ziel, over de dilemma’s van verschillende beroepsgroepen, al eens eerder met artsen. In OLVG – ziekenhuis met een hart komen naast artsen (onder anderen een cardioloog, intensivist, kinderarts en spoedeisendehulparts) ook verpleegkundigen, een schoonmaker, een logistiek medewerker en een verloskundige voor. Wat ook anders is: de interviews met zorgverleners worden afgewisseld met reportagebeelden uit het ziekenhuis.

In de ‘zoemende bijenkorf van zorg’, met een van de grootste spoedeisendehulpafdelingen van Nederland, worden jaarlijks meer dan 500 duizend patiënten behandeld. Twee jaar lang werd er gefilmd, voor en tijdens de coronapandemie. De medewerkers vertellen over de toegenomen werkdruk en hoe zij zagen hoe buiten in het park mensen ‘biertjes op elkaar lagen te drinken’, terwijl het binnen tijdens de besmettingsgolf alle hens aan dek was.

De serie is een bonte mix van mensen en werkzaamheden en, zoals de programmatitel belooft, emo-televisie. Zoals op de corona-afdeling, waar een patiënt roerloos aan de beademing ligt, de mond opengesperd door een grote tube. Bezoek is niet toegestaan, maar de arts vertelt haar dat ze de echtgenoot van de patiënt heeft gesproken: ‘Zeg maar dat ik heel veel van haar houd, zei hij.’

Ondertussen neemt, naarmate de serie vordert, de openhartigheid van de artsen toe. Met aflevering drie als voorlopig hoogtepunt, waarin onder meer de hypochondrische trekjes van de artsen én de pikorde binnen de geneeskunde aan de orde komen. Want die is er, vertelt een ervaren verpleegkundige. Het komt zelfs voor dat dokters haar niet te woord willen staan wanneer ze hen belt voor advies, zegt ze. Artsen zelf staan niet te springen om toe te geven dat er zoiets als een rangorde is (‘als die er is, zou die er niet moeten zijn’). Met uitzondering van de goudeerlijke Cocchieri. ‘Voor een arts is niets meer glamoureus dan hartchirurgie.’ Op zijn gezicht een grote grijns.