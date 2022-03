Door ‘de Klap’ had niemand het over Oscarwinnaar Summer of Soul, over een festival dat ook al vergeten was

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Weet u wie de Oscar voor beste documentaire heeft gewonnen? Kun u de maker noemen die de prestigieuze filmprijs kreeg van Chris Rock, nadat deze in het gezicht was geslagen door Will Smith?

Dat was regisseur Questlove, voor zijn debuut Summer of Soul. Moet je nagaan hoe dat is, direct ná Het Moment een dankwoord moeten uitspreken terwijl de zaal nog naar adem zit te happen. ‘Volgens mij was iedereen verbijsterd’, stelde hij achteraf. ‘Het was een raar moment.’

Dat was een prima beknopte analyse. Maar daar bleef het niet bij, de afgelopen dagen. Er werd besproken of de grap geïmproviseerd was, of Rock wist van de ziekte van Jada Pinkett Smith en wat zich had afgespeeld in de seconden tussen het shot van een lachende Smith en het moment dat hij het podium op beende. Er werd gespeculeerd wat de gevolgen zijn voor de Oscars, voor de carrière van Smith, voor die van Chris Rock, voor de (decennialang ook door films versterkte) raciale stereotypen over de gewelddadigheid en opvliegendheid van zwarte mannen. Er kwamen analyses over wat ‘de klap’ en de reacties zeggen over humor, over mannelijkheid, over de relatie tussen Jada en Will, over de Amerikaanse filmindustrie. Inmiddels zijn er zelfs complottheorieën rondom Scientology, deep state en Russische inmenging. Pinkett Smith reageerde. Smith reageerde. De moeder van Smith reageerde. De Academy wil een paar weken de tijd om zich te beraden op eventuele stappen. Toch: dat Smith zijn eerste en waarschijnlijk na zondag laatste Oscar moet inleveren is onwaarschijnlijk – Harvey Weinstein heeft die van hem óók nog.

Even terug naar dat schitterende Summer of Soul. Die wervelende documentaire (vijf sterren in de Volkskrant) toont uniek beeldmateriaal van het Harlem Cultural Festival – een gratis festival dat op 150 kilometer van Woodstock in dezelfde hete zomer van 1969 meer dan 300.000 bezoekers trok. Een belangrijk moment in de ontwikkeling van een trots Afro-Amerikaans zelfbewustzijn, een revolutionair festival dat vreedzaam verliep, ondanks de hoogopgelopen onvrede binnen de gemeenschap. Maar omdat niemand daarna interesse had voor dit beeldmateriaal – mét Stevie Wonder, BB King, Nina Simone enzovoorts – verdween het vijftig jaar op zolder. Zelfs degenen die erbij waren geweest, begonnen te twijfelen aan hun herinneringen, zo zeer was het festival uit de geschiedenis geschreven.

‘Dit is niet alleen een verhaal over gemarginaliseerde mensen in Harlem in 1969’, zei Questlove in zijn dankwoord. ‘Dit is het verhaal…’ En toen kwam hij er niet meer uit.

Passend én verdrietig: Summer of Soul is het verhaal van wat uit de geschiedenisboekjes verdwijnt als alle media dezelfde kant op kijken.