Door de hints naar racisme en geestesziekte heeft ‘Queen Charlotte’ een rauwer randje dan ‘Bridgerton’ ★★★★☆

India Amarteifio in ‘Queen Charlotte’.

Hoera, de vertrouwde ingrediënten zijn terug: koetsen en korsetten, grote liefdes en geheime verlangens. Toch kozen de makers van Netflix-serie Queen Charlotte, de prequel van het razendpopulaire kostuumdrama Bridgerton, niet voor een simpele herhaling van hun succesformule.

In Queen Charlotte is Charlotte nog niet de stuurse koningin, maar een 17-jarig Duits meisje dat moet trouwen met de Britse vorst. Eenmaal in het paleis, als de scène net een kwartier is begonnen, is er onverwachts dat terloopse gebaar. Prinses Agatha likt langs haar vingers, veegt over Charlottes wang en bekijkt daarna haar vingers nog eens. Om vervolgens verontrust over de verloofde van haar zoon te concluderen: ‘Ze is erg bruin.’

Au, een pijnlijk moment, om met samengeknepen billen naar te kijken. Nu dankt Bridgerton sowieso een aanzienlijk deel van zijn succes aan de beroering die het kostuumdrama in het onderlichaam van kijkers teweegbrengt (eerder berichtten we over ‘steelse blikken en steunende, zwoegende boezems’ en ‘volkomen invoelbare begeerte’). Maar dit is wel even iets anders. Want het ging in Bridgerton toch om ‘kleurenblind casten’? We deden in deze versie van historisch Londen toch niet aan racisme? Dit was toch fictie, bouquetreeks escapisme? Waarom denk ik dan nu aan Meghan Markle?

Groot experiment

Huidskleur is dus een thema, alsnog. Het huwelijk tussen Charles en Charlotte (heerlijke chemie tussen acteurs Corey Mylchreest en India Amarteifio) vormt het startschot van ‘het grote experiment’, waarin ook sommige gekleurde inwoners van Londen een adellijke status krijgen. Er heeft overigens echt een koningin Charlotte bestaan, die volgens sommige onderzoekers een Afrikaanse achtergrond had. Maar dat grote experiment is fictie, zoals Amerikaanse tijdschriften hun lezers nu moeten uitleggen.

Bridgerton had tweemaal een duidelijke spanningsboog: in aflevering een ontmoeten twee superknappe mensen elkaar en je weet meteen dat die het met elkaar gaan doen (trouwen bedoel ik) en daar kun je de volgende afleveringen gretig naar uitkijken. Eind goed al goed. Maar van Charlotte weten we al dat haar geen ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ is gegund. We zagen haar in Bridgerton steeds in haar eentje, de geesteszieke koning leeft afgezonderd buiten beeld.

Psychologische spanning

Door de hints naar racisme en de zorgen om Charles’ geestelijke gezondheid heeft Queen Charlotte een rauwer randje dan de zomerse Bridgerton-serie. Bovendien zijn door de tijdsprongen de belangrijkste personages niet allemaal (maar wel vaak) jong en woest aantrekkelijk.

Hevige verliefdheden zijn decennia later verworden tot rouw, spijt of liefdesverdriet. Dat levert aangrijpende scènes op tussen – vooral – actrices Adjoa Andoh (Lady Danbury) en Ruth Gemmell (Violet Bridgerton). Zij weten elkaar in de subtielste gezichtsuitdrukkingen en blikken geweldig veel te zeggen. De psychologische spanning in zulke scènes doet denken aan de erotische spanning van Bridgerton. En ja, ook die psychologische spanning wordt hier volkomen invoelbaar.

Het smaakt naar meer, ook omdat we willen weten hoe het nu verder is gegaan met de geheime liefde tussen kamerheren Brimsley en Reynolds, die heel romantisch en sexy in beeld is gebracht.