Door Anne Geenes ogen bekeken en met haar experimentele manier van presenteren gaat niks vervelen ★★★★☆

Anne Geene, Aangevreten blaadjes, 2020 Beeld Anne Geene

Het gaat bij deze tentoonstelling om dingen, heel veel dingen: dennennaalden, piepkleine klimopblaadjes, ansichtkaarten, aangevreten rododendronbladeren. Sommige dingen zijn ingelijst, andere gefotografeerd, sommige hangen aan de muur, andere zijn op sterk water gezet.

Een jaar lang verkende Geene, die we kennen van de quasiwetenschappelijke natuurverzamelingen waarmee ze in 2018 de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs won, de omgeving van het museum. Ze keek aandachtig rond en organiseerde haar vondsten en ervaringen op eigenzinnige wijze.

Neem de platgereden mestkevers die ze op fietspaden spotte. Dikke kans dat elke bezoeker van Kröller-Müller er buiten al een paar heeft gepasseerd zonder stil te staan bij die geplette glimmende beestjes. Geene zit anders in elkaar: zij fotografeerde er honderden. Van veraf vormen die foto’s, die ze rond uitknipte en in rijtjes op de muur prikte (de speld steeds precies door de kever), een groot abstract stippenkunstwerk.

Je zou kunnen denken dat Geenes methode van verzamelen en ordenen op den duur gaat vervelen, of dat ze in herhaling valt. Het is al elf jaar geleden dat ze afstudeerde aan de kunstacademie van Breda met Perceel 235, Encyclopedie van een volkstuin, het spectaculaire boek waarin ze alle plant- en diersoorten in haar volkstuin had gecategoriseerd. Is ze daar nou nog steeds zoet mee?

Ja dus, gelukkig maar. Door haar ogen bekeken en met haar experimentele manier van presenteren gaat niks vervelen, sta je gewoon een tijdlang de schoonheid van aangevreten blaadjes te bewonderen. Geene kan ook niet anders, zo lijkt het, ze móet verzamelen, obsessief.

Die obsessie deelt ze met de andere hoofdrolspeler van deze tentoonstelling, Helene Kröller-Mülller. De vrouw die ooit in één maand (april 1912 om precies te zijn) maar liefst 115.000 gulden (omgerekend meer dan een miljoen euro) uitgaf aan kunst. Op een slimme, niet al te nadrukkelijke manier is de verzameldrift van de stichter van het museum nu met die van Geene verweven.

Zo stelde ze een vitrine samen vol vogelsculpturen uit de collectie, die natuurlijk ook gewoon een ‘opeenstapeling van dingen’ is. De vogels lijken te verwijzen naar het prijswinnende boek Ornitology dat Geene in 2016 maakte samen met Arjan de Nooy. Rondom Anne Geenes nieuwste boek, Book of Plants, is nog tot eind deze maand een expositie te zien bij Galerie Caroline O’Breen in Amsterdam.

Verder richtte Geene haar lens op de omvangrijke bibliotheek van het Kröller-Müller Museum en fotografeerde daarin alle reproducties van Caféterras bij nacht. Om de beroemde verzamelaar nog dichter te naderen, zocht Geene in het beeldenpark alle bomen die een omtrek hadden van meer dan anderhalve meter. Die stonden er al toen Kröller-Müller haar museum liet bouwen. Bomen die Helene gezien kan hebben is de droge titel van het resultaat van deze monsterklus: een reeks foto’s van honderden nietsvermoedende bomen die eindelijk eens goed gezien zijn.

Anne Geene, Bladeren van 1 hondsdrafplant gesorteerd op grootte, 2020 Beeld Anne Geene