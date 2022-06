Donnie uit de kinderboeken draagt graag jurken en deelt zijn rijkdom

Saša Ostoja en Lisa Maschhaupt Beeld Hilde Harshagen

Als Donnie de jackpot wint bij het ballengooien, kan hij zijn geluk niet op. Maar als de kermismuntjes van zijn vriendjes opraken en hij alleen achterblijft, slaat zijn gemoed om. Hij leert dat niet ieder kind evenveel geld meekreeg van zijn ouders en dat echte rijkdom in het delen is gelegen: ‘De een wordt geboren op een berg van geld, de ander moet het met minder doen, maar dat is niet wat telt. Een hand munten weggeven, dat maakt je een held.’

Tot zover de plot en moraal van Donnie op de kermis. Bijna twee jaar geleden maakte Nederland in Donnie voor het eerst kennis met diens hoofdpersonage Donnie, schepping van auteur Lisa Maschhaupt en illustrator Saša Ostoja. Het betekende de genesis van een kleurrijke fantasiewereld vol antropomorfe dieren. Het doel van het boek: ouders een handvat bieden om eigentijdse onderwerpen als inclusiviteit ook voor de jongste doelgroep bespreekbaar te maken.

Met het vervolg dat onlangs verscheen, ging de droom van Maschhaupt in vervulling om van Donnie een serie te maken: ‘Ik hoop dat er op een gegeven moment ouders zijn met – bij wijze van spreken – een kast vol Donnies over verschillende onderwerpen.’ Vandaar dat ze vrijwel direct na verschijning van het eerste deel aan de opvolger begonnen.

Kansenongelijkheid

Waar het eerste verhaal in het Donnie-universum zelfacceptatie had als hoofdthema (Donnie wil een jurk dragen, maar wordt uitgelachen door zijn vriendjes), behandelt Donnie op de kermis het onderwerp kansenongelijkheid. Maschhaupt is duidelijk over haar keuze voor dit probleem als thema van het tweede deel: ‘Het is een issue dat enorm speelt. In Amsterdam, waar ik woon, zie je dat alleen al aan het feit dat er ‘arme’ en ‘rijke’, ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen zijn. Men leeft in bubbels die op jonge leeftijd al ontstaan.’

Niet alleen het sociale engagement maakt Donnie op de kermis tot een modern verschijnsel. Ook eigentijds taalgebruik schuwt Maschhaupt niet. ‘Fissa’ (feest), ‘tori’ (verhaal) en ‘squad’ (vriendengroep) komen voorbij als voorbeelden van woorden die de oudere lezer wellicht moet opzoeken. Wordt de eeuwigheidswaarde van het boek niet aangetast door dergelijke taal? ‘In zekere zin is het straattaal, maar het zijn wel woorden die al langer meegaan’, zegt de auteur. ‘Ik zit er niet zo mee.’

‘Lisa heeft een bepaalde logica, die ik volledig vertrouw’, zegt illustrator Ostoja over de samenwerking. ‘Met het team – Lisa, grafisch vormgever Pieter Jan Boterhoek en ik – kwamen we op snelle schetsjes die als een soort storyboard werkten.’ Vervolgens nam hij de tekentablet ter hand om dat scèneschema in zijn karakteristieke, bonte beestenwereld te veranderen.

Balans

Ostoja werkte eerder al voor verscheidene opdrachtgevers. Zijn dieren verschenen onder meer bij artikelen in de Volkskrant, op de sapflesjes van Innocent en op de kantoormuur van het Nederlandse hoofdkantoor van Nike. Die afwisseling ervaart hij als leerzaam: ‘Ik hou er wel van om als tekenaar in het diepe te worden gegooid. Door telkens je eigen wereld te mogen creëren, kun je echt groeien als illustrator.’

Die groei uitte zich bij de schepping van de kinderboekenreeks in een verbeterd gevoel voor compositie en consistentie: ‘Bij het maken van het eerste deel kon ik me nog weleens verliezen in bepaalde visuele grapjes of was ik te veel bezig met de details. Dan ging ik de mist in door te veel in het midden van een spread te tekenen en te weinig rekening te houden met de rug van het boek. In het begin was dat veel zweten en uitzoeken. Bij Donnie op de kermis kon ik mijn energie beter verdelen.’

Volgens Ostoja was het vooral een kwestie van het vinden van de juiste balans: ‘Je kunt met een kinderboek alle kanten op. Enerzijds kun je gaan voor een sterk iconisch beeld, het andere uiterste zijn drukke pagina’s vol details à la Waar is Wally. Ik heb geprobeerd daar een midden in te vinden.’

‘Volwassen’ thematiek

De vraag blijft of je kinderen wel met ogenschijnlijk ‘volwassen’ thematiek kunt, of zelfs zou moeten willen confronteren. Ostoja: ‘De fantasie van een kind is next level, ze kunnen veel behappen. Kinderen denken niet in grenzen, alles kan en alles mag.’ Maschhaupt is duidelijk over de intenties die ze heeft wanneer ze haar hoofdpersoon bijvoorbeeld door twee moeders laat opvoeden: ‘Je zegt: Dit is er. Vervolgens is het aan de ouders om daar op hun eigen manier met hun kind over te praten.’

Vanzelfsprekend moet een kinderboek meer zijn dan alleen een gespreksonderwerp: ‘Als er geen spannend verhaal, geen vette illustraties en geen mooie wereld worden neergezet, kiest een kind niet voor een boek’, zo vindt de schrijver. Dat ze wat betreft die ambities geslaagd zijn, menen zowel de auteur als de illustrator uit de ontvangst op te maken. ‘Als ik zit te tekenen, leef ik toch een beetje in mijn eigen wereldje. Dan is het heel gaaf om bijvoorbeeld bij de presentatie mee te maken dat er zo veel Donnie-fans zijn. Ze houden echt van hem, dat is grappig om te zien’, aldus Ostoja. Maschhaupt: ‘Laatst vertelde een ouder me dat haar kind met extra snoep was teruggekomen van de winkel, om dat uit te delen onder zijn vriendjes. ‘Net als Donnie’, had hij gezegd.’