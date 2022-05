Donnie live is een vrolijk rommeltje: alsof iemand met adhd steeds een nummer verder klikt ★★★☆☆

De Amsterdamse rapper Donnie in de AFAS Live. Links Mart Hoogkamer. Beeld Ben Houdijk

Zo’n track als Kwijt (2019), aan het begin van het concert in de Amsterdamse AFAS Live, is een goed voorbeeld van wat rapper Donnie (27) soms zo leuk en goed maakt: hyperpakkende electrobeat van Bas Bron (De Jeugd van Tegenwoordig), lekker hedonistische tekst in straf millennial-Mokums en klaar is Don.

‘We gaan kwijt, baby, we gaan kwijt.’

Het ramt lekker op je middenrif, het is dansbaar, het is hartstikke grappig en dan moet je het verrukkelijke décor er nog even bij denken: een Febo-automatiekwand met lichtgevende snackvakjes.

Welkom, ‘lieve mensies’, bij de Donnie-revue, want dat is het: an evening with Maradonnie en een kleurrijke stoet gasten. In de terminologie van de snackmuur: een Donnie-diagonaaltje door de zeven jaren die verstreken sinds zijn debuut als protégé van De Jeugd, met de beats van Bron als pulserend substraat onder veel van zijn werk.

Ze spelen mooie bijrollen, de mannen van de Jeugd. Al snel roept Donnie Vieze Freddie erbij, Vjèze Fur zo je wilt, later gevolgd door Willie Wartaal voor een golvend stuk Barry Hayze, nog zo’n perfecte Bron-productie.

Dat Donnie nu gemiddeld een miljoen Spotify-luisteraars méér heeft dan zijn ontdekkers en bloedgappies van De Jeugd komt vooral door de niche die hij de laatste twee jaar voor zichzelf inrichtte: een vaak hilarische flirt met Hollands feestrepertoire en de vertolkers ervan. In de AFAS Live begint dat met Mart Hoogkamer, die vanavond niet komt zwemmen in Bacardi Lemon, maar meezingen over de Bieber van de kroeg.

Frans Bauers Heb je even voor mij heet in Donnie-bewerking Heb je jonko voor mij: ‘Elk uur van de nacht wordt die jonko gepaft’ (een jonko is een joint, Donnie rapt er vaak over). André Hazes’ Uit m’n bol wordt Vanavond (Uit m’n bol): ‘allemaal naar de klo-hoote!’

Nog veel succesvoller dan die coverbewerkingen: Donnies recente duetten met Hollandse succeszangers als Frans Duijts (Frans Duits) en René Froger (Bon Gepakt), joekels van hits waarop in coronajaar 2021 miljoenen handjes de lucht in gingen. Natúúrlijk zijn ze allebei van de partij in de AFAS Live. Dak eraf. Gekkenhuis. En nóg eens Bon Gepakt, als toegift nu, in ‘hardcoreversie’.

‘René, gap, zing het voor ze!’ en kijk, Frogers grijns verlicht zowat de hele zaal.

Goed? Welnee. Donnie live is eerder een vrolijk rommeltje: stukje dit, stukje dat, alsof iemand met adhd steeds een nummer verder klikt. Beetje gek doen met rechterhand Leipe Dennis. Nieuwe track uitproberen waarvan Donnie alvast belooft dat hij mis zal gaan (‘dat weet ik eigenlijk wel zeker’). Zo’n avond, maar het is een anarchistisch rommeltje waarvan je nogal vrolijk wordt en waaraan geen enkele waardering in ernstige Volkskrant-sterren recht doet: het beste tweesterrenconcert ooit of het slechtste viersterrenconcert ooit, bepaalt u maar.

Wij gaan er precies tussenin zitten, lieve mensies.