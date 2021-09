Donda, het nieuwe album van Kanye West, is een overdaad aan vaak nogal halfbakken ideeën ★★☆☆☆

Kanye West bij de presentatie van Donda. Beeld Getty

Lieve help, wat een rommeltje heeft Kanye West van zijn tiende album gemaakt. De voortekenen waren al niet best. Maar liefst drie presentaties gingen aan de release van Donda, afgelopen zondag vooraf. De ene nog potsierlijker dan de ander, maar met steeds hetzelfde resultaat: Kanye West hield Donda, vernoemd naar zijn in 2007 overleden moeder, toch nog maar even voor zichzelf. Ontevreden over het resultaat ging hij er aan sleutelen, om meteen nadat het album uiteindelijk wel verscheen duidelijk te maken dat de 27 tracks nog altijd niet ‘af’ waren.

En af klinkt het album dan ook niet. Er had ook best het mes in gezet mogen worden, want allereerst is het album met de 1 uur en 48 minuten speelduur veel te lang. Zeker omdat van een behoorlijke spanningsboog geen sprake is. Het introducerende Donda Chant irriteert vooral en hoewel het trio nummers aan het begin (God Breathed, Off the Grid en Hurricane) nog wel aardig zijn, en zeker de bijdrage van The Weeknd in Hurricane dat nummer vleugels geeft, verliest het album al snel elke focus. Hoewel het gospelorgel in Junya erg aanstekelijk is, is het toch de vraag waarom Kanye er twee versies van op het album zet. Wat hij vaker doet, alsof hij geen keuze kon maken.

De gospelmodus van zijn vorige albums komt regelmatig terug. Het sterkst is Jesus Lord, waarin de rapper Kanye West zich van zijn beste kant laat horen. De 9 minuten zijn meer dan genoeg, maar Kanye knalt er tot besluit van zijn album nog een versie van 11 minuten tegenaan.

Zonde al die overdaad aan vaak nogal halfbakken ideeën. Zeker omdat er wel degelijk een paar nummers op Donda staan die alle ergernis over Wests publieke verschijningen de laatste jaren wegnemen. Neem Believe What I Say, opgebouwd rond de gesampelde stem van Lauryn Hill of het donkere, razend spannende Heaven and Hell, dat net niet uit de bocht vliegt. Van de momenten dat je echt opveert kent Donda er echter veel te weinig.

Kanye West Donda Pop ★★☆☆☆ Def Jam/Universal