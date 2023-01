Donald Trump tekent protest aan tegen Europese condooms met zijn naam

Donald Trump in 2021. Beeld AP

Kort nadat Lindner zijn aanvraag indiende, werd er bezwaar tegen de merkregistratie aangetekend door DTTM Operations. Dat bedrijf behartigt de zakelijke belangen van Donald Trump. De voormalige president van de Verenigde Staten beroept zich op zijn eigen Europese merkregistratie van het merk Trump voor onder meer hotels, golfclubs, restaurants en bars. Hij bezit een aantal Trump-golfresorts in Schotland en Ierland.

Rediculiseren

Nu hebben golfclubs en condooms op zich weinig met elkaar te maken. De consument zal beide merken dan ook niet snel verwarren. Daarom beroept de oud-president zich ook op de reputatie van het merk Trump. De merkenwet bepaalt immers dat merken met een grote bekendheid een hele ruime bescherming krijgen. Als bekend merk hoef niet aan te tonen dat er gevaar voor verwarring is; er is al sprake van inbreuk als de consument de merken met elkaar associeert. Volgens Trump is dat hier het geval: hij wordt zonder twijfel in verband gebracht met de Trump-condoom, een product dat hem ‘ridiculiseert’, aldus de ex-president.

Frank Lindner, de geestelijke vader van de Trump-condoom, betwist niet dat de persoon Trump een grote reputatie heeft. Echter, in deze oppositie-procedure moet je volgens de Duitse ondernemer niet naar de persoon Trump kijken, maar naar het merk Trump. Dat is het geregistreerde merk van die golfresorts en dat is onbekend, dat kent de gemiddelde condoomgebruiker echt niet, aldus Lindner.

Merkregistratie

Het Europese merkenbureau zal over een aantal maanden uitspraak doen. Als Trump het onderspit delft, dan krijgt het Trump-condoom de gewenste merkregistratie. Maar ook dan moet Lindner zich niet meteen rijk rekenen. De Europese merkenwet kent namelijk nog een tweede procedure, waarbij beroemdheden zich wél, zonder eigen merkregistratie, op hun reputatie als persoon kunnen beroepen; het zogenaamde ‘recht op de naam’.

Bij verlies zou Trump zo’n nieuwe zaak kunnen beginnen. De geschiedenis laat zien dat hij dan niet kansloos is. Beroemheden als Michael Jackson, Lionel Messi en Jimi Hendrix beriepen zich eerder, al dan niet postuum, met succes op hun recht op de naam.