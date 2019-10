Domingo vertrekt na beschuldigingen als artistiek leider bij Los Angeles Opera

Plácido Domingo. Beeld AP

Zijn besluit valt midden in een onderzoek dat de Los Angeles Opera uitvoert naar beschuldigingen van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag door de zanger.

Vorige week trok de Spanjaard zich daags voor de première ook al terug voor de hoofdrol in een nieuwe Macbeth bij de Metropolitan Opera in New York, en gaf hij aan niet meer te zullen terugkeren bij het gezelschap waar hij vijf decennia lang elk seizoen optrad. Eerder zegden de San Francisco Opera en het Philadelphia Orchestra optredens van de zanger af vanwege de geuite beschuldigen.

Met zijn vertrek bij de Los Angeles Opera is Domingo al zijn betrekkingen in Amerika kwijt. The New York Times voorziet het definitieve einde van Domingo’s Amerikaanse carrière. In Europa leek hij tot nog toe overal welkom.

Domingo, die wordt beschouwd als een van de grootste operazangers ter wereld, wordt door tenminste 20 vrouwen (waarvan twee met naam) beschuldigd van seksueel wangedrag. In augustus onthulde persbureau AP dat hij acht zangeressen en een danseres rollen in het vooruitzicht zou hebben gesteld in ruil voor seks. Ook zou hij handtastelijk zijn geweest en vrouwen langdurig hebben lastiggevallen. Later meldden zich nog elf andere vrouwen met beschuldigingen van seksuele misdragingen bij AP.

De incidenten zouden zich over een periode van dertig jaar hebben voorgedaan. Domingo ontkent alle aantijgingen.

In een verklaring aan Amerikaanse kranten schrijft Domingo dat hij de Los Angeles Opera ‘zeer diep’ in zijn hart koestert, en dat hij de oprichting en ontwikkeling van het gezelschap tot zijn belangrijkste nalatenschap beschouwt. ‘Maar recente beschuldigingen die in de pers tegen mij zijn geuit, hebben echter een sfeer gecreëerd waarin mijn vermogen dit bedrijf te dienen, is aangetast. Hoewel ik eraan zal blijven werken mijn naam te zuiveren, heb ik besloten dat het in het belang van de L.A. Opera is dat ik nu mijn ontslag neem en me terugtrek uit geplande optredens.’

De directeur van de Los Angeles Opera, Christopher Koelsch, schreef woensdag in een email aan zijn werknemers dat het gezelschap het ontslag van Domingo heeft ‘ontvangen en geaccepteerd’, aldus The Los Angeles Times. Hij dankte Domingo voor zijn ‘decennialange dienst’ en prees hem voor diens belang voor het operagezelschap en de stad Los Angeles.

In zijn brief stelt Koelsch dat de beschuldigingen van seksuele intimidatie en het daaruit voortvloeiende interne onderzoek ‘een pijnlijke en moeilijke periode’ voor de Los Angeles Opera betekenen, maar dat het onderzoek niet zal worden beëindigd. Het interne onderzoek zal doorgaan ‘totdat het is uitgezocht.’