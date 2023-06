Dom in slaap gesust door de Brexit-peiling

Sasha Swire, vrouw van politicus Hugo Swire. Beeld Getty Images

Schotland, 27 juni 2016

Het langste weekend in ons politieke bestaan. Het begint donderdag, de avond van het referendum. H en ik, dom in slaap gesust door de peilingen, gaan in op Rupert Soames’ uitnodiging drie dagen in West-Schotland door te brengen. Het was zo’n lange, giftige campagne, dat we vinden dat we een beetje rust hebben verdiend.

We klimmen aan boord van de groezelige nachttrein van Serco (waarvan Soames bestuursvoorzitter is) en werken bergen chips en rode slobber weg in de restauratie, terwijl we op de uitslag wachten.

Ik ga rond 11 uur naar bed en word om 2 uur wakker. Ik schrik van de eerste uitslagen en stuur Kate een sms: ‘Ik maak me zorgen. Jij ook?’ ‘Ja’, luidt het antwoord. Ik besluit H meteen wakker te maken, want als dit het antwoord is uit de bunker van Nummer 10, weet ik genoeg.

Ik ga naar H’s compartiment, maar hij slaapt zo diep dat ik hem niet wakker krijg en ik ga terug naar bed. Om 5 uur is de uitslag duidelijk, ik wek hem, deze keer met succes, vertel hem dat we hebben verloren en dat we terug naar Londen moeten om Dave bij te staan.

Rupert laat de trein in Blair Atholl stoppen; het is 6 uur ’s ochtends en we bevinden ons in niemandsland. Per tsjoeke-tsjoeke sukkelen we terug naar Edinburgh.

Sasha Swire (1963), echtgenote van de Engelse politicus Hugo Swire. Ingekort fragment uit Diary of an MP’s Wife. Little, Brown; 2020

