Dolly Parton mag een flirt zijn, maar er is maar één man in haar leven. Kom niet aan haar Carl

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene



I’m begging of you please don’t take my man

Jolene, Dolly Parton (1973)

Carl Dean houdt niet van glamour, in tegenstelling tot zijn Dolly – de zangeres en filmster Dolly Parton. Als gepensioneerd ondernemer in de asfaltbusiness zit hij het liefst op de bank in hun mansion in Brentwood, nabij countryhoofdstad Nashville.

Dolly (1946) neemt haar Carl (1942) zoals hij is, en al decennia lang. Die ene keer dat hij – we spreken eind jaren zestig – meeging naar een galadiner, haakte hij al op de rode loper af. ‘Ik gun je alles, Dolly’, zei hij, ‘en ik ben heel blij voor je, maar vraag me nooit meer om mee te gaan naar zoiets.’

Dus vroeg ze hem nooit meer. De verschillen in het huwelijk zijn er om te koesteren, meende Dolly. Al vochten ze elkaar soms de tent uit, Carl blijft haar anker. Ze mag dan een flirt zijn, en in voor een grapje op zijn tijd, maar er is maar één man, en die zit thuis op de bank.

Dolly Parton bij de Oscars in 2006. Beeld Brunopress

Kom derhalve niet aan haar Carl, en als iemand wel avances maakt, is een lied daarover snel geschreven. Zoals Jolene (1973), geïnspireerd op een roodharige bankemployee die het meende met hem te moeten aanleggen.

In het liedje gaat het over een vrouw met wie ze niet kan concurreren, met haar ivoren huid, betoverende ogen en een stem als zachte zomerse regen. Ze kan alleen maar smeken: neem mijn man niet van me af. Jolene werd een groot succes, net als trouwens hun relatie, al 58 jaar.

Voor Carl Dean begon het countrysprookje in 1964 toen hij in zijn Chevy-pickup-truck door Nashville reed en bij de Wishy Washy Laundromat een prachtige, piekfijn verzorgde blondine zag staan, met schitterend golvend haar. Hij keerde om met zijn auto - en twee jaar later waren ze getrouwd.

Dolly Parton was in armoede geboren in een dorp in de Smokey Mountains en vastberaden om alleen als beroemde artiest terug te keren. Over die ellendige tijd schreef ze het prachtige A Coat of Many Colours, over de jas die ze had als kind, gemaakt van vodden in verschillende kleuren. In het museum van het themapark Dollywood in Tennessee wordt deze jas tentoongesteld.

Dolly Parton bij Dollywood in 1988. Beeld Getty Images

Gedurende de coronapandemie werd Jolene in een nieuw jasje gestoken als Vaccine, een pro-vaccinatie anthem. Parton had één miljoen dollar overgemaakt voor onderzoek naar een medicijn tegen covid. Toen ze in het voorjaar van 2021 het tweede vaccin kreeg toegediend, waaraan ze financieel had bijgedragen, zong ze voor de camera Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine / I’m begging of you, please don’t hesitate / Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine / Because once you’re dead, then that’s a bit too late.’

Beeld Getty Images

Van haar Carl is bekend dat hij al langer gezondheidsproblemen heeft, overigens niet corona-gerelateerd. Om hem op te vrolijken liet de 75-jarige diva zich eind vorig jaar in een Bunnypakje van Playboy fotograferen, net zoals ze in 1978 had gedaan.

‘Mijn man voelt zich al een tijdje niet lekker en ik zal er alles aan doen om hem zich beter te laten voelen’, zei ze. ‘Hij heeft me altijd mooi gevonden.’