Dolle Dinsdag: Duitsers en NSB’ers slaan op de vlucht

Duitse militairen vluchten met een bakfiets vol bezittingen op Dolle Dinsdag via het Spui naar het spoorweg-kopstation nabij de Rijnstraat, Den Haag (5 september, 1944). Beeld ANP / Nederlands Fotomuseum

Haarlem, 5 september 1944

Gisterenavond maakte Gerbrandy bekend dat onze grenzen overschreden waren. Later werd bericht dat Breda bereikt was. Gisteren was ik niet zo heel enthousiast, maar toen ik in de stad kwam moest ik het wel worden. De Wagenweg was druk – allemaal enthousiaste mensen, die de Britten binnen wilden zien rukken en hun het eerste wilden toejuichen, want ‘ze’ waren gesignaleerd in Lisse!

Ik met mijn stomme kop geloof het ook nog, and so Koos, Mies en een beetje Frits. We maakten de vlag klaar, knipten Oranje lintjes. We konden haast niet eten van blijdschap; vanmiddag vrij!

’s Middags begonnen we het al nuchterder te bekijken en kwamen tot de conclusie: de ‘Leidenaar’ rijdt nog, dus Leiden nog niet vrij. Toch bemachtigde ik nog een rood-wit-blauw-oranje speldje, dat ze vanochtend in serie gemaakt hadden. ‘Je kon maar nooit weten’, dacht ik.

Londen weet geen pest nieuws te melden vertellen dan: Breda, Brussel, Antwerpen, Luik, Leuven, ­Mechelen bevrijd. Op de Wagenweg werd in volle ernst verteld: ‘Ze zitten in Hillegom.’

Mensen liepen met oranje bloemen op, radio’s worden tevoorschijn gehaald, iedereen wordt onvoorzichtig. Men lacht terug­trekkende moffen uit. Men lacht om wegtrekkende NSB’ers (velen vergasten zich).

Anonieme HBS-scholier (17 jaar). ­Ingekort fragment uit Dagboekfragmenten 1940-1945. Martinus Nijhoff, 1954; herdruk uitgeverij Veen, 1985.