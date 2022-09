Dolen tussen de platenkasten van muziekjournalist en dj Jan ‘Gonzo’ Donkers in zijn ‘land van ooit’

Jan Donkers in zijn huis in Amsterdam. Beeld Maarten Delobel

Hier wil ik ronddwalen, in zijn land van ooit. Het land van ooit van Jan ‘Gonzo’ Donkers, in zijn bovenhuis in Amsterdam waar de Amerikaanse geschiedenis uiteenvalt in boeken, platen, cd’s, tijdschriften en foto’s.

Dit land van ooit heet van ooit omdat Donkers nogal van ooit houdt, en dan ooit in de betekenis van voor altijd, de overtreffende trap in tijd en ruimte. Want dolend door zijn kamers, pulkend aan boekenruggen of platen uit de kast trekkend waarvan je niet kunt voorstellen dat die ooit gewoon op de dag zelf te koop waren, weet ik dat Donkers een pikorde van dit alles in zijn hoofd heeft.

De mooiste stem ooit: Sam Cooke.

Beste band ooit: Ramones.

De geestigste zanger ooit: Chuck Prophet.

Meest onwaarschijnlijke muzikale kwartet ooit: The Mamas & The Papas.

Hij ordent dingen – zoals in zijn nieuwste muziekboek Forty Tracks – in enerzijds het ploeterende peloton en anderzijds de ooit-buitencategorie die behangen wordt met euforie en betovering. En als de mooiste radiostem ooit dan zelf vertelt, als de mond onder zijn vertrouwde snor op volle toeren draait, dat Duke of Earl (1961) van Gene Chandler de beste single ooit is, dan moet je de handen in de nek leggen en luisteren.

Ja, hij weet echt wel dat er na 1961 nog best wel aardige plaatjes zijn uitgekomen – een Penny Lane van The Beatles, om maar wat te noemen. Maar het moment dat hij Chandler voor het eerst hoorde, raakte zijn innerlijke seismogram op tilt. De bijna 80-jarige diskjockey, radiomaker en (muziek)schrijver kan zich feilloos herinneren hoe hij zich voelde eind jaren vijftig, begin jaren zestig luisterend naar Radio Luxembourg. Niks geen burgermansdeuntjes maar opwindende rhythm & blues van Ernie K-Doe, Sam Cooke, Lee Dorsey en dus die dekselse Chandler. Er bestaat een youtubefilmpje waarin een zingende Chandler is te zien, aangestaard door het middelbare, norse, blanke Amerikaanse publiek. Zo ziet verbijstering eruit – dat beeld zegt het allemaal.

De platenkast van Jan Donkers. Beeld Maarten Delobel

Als je eenmaal vindt dat dit de beste single ooit is, dan moet je daar niet van afwijken. Neem nou John Updike – dat is gewoon de allerbeste schrijver ooit, al had Nabokov ook zijn momenten. Die Updike schreef vooral geniaal over zichzelf en zijn soortgenoten, en nooit is de blanke middenklasse in de identieke buitenwijken in stilistische zin beter neergezet. Tuurlijk heeft Updike ook de nodige kutboeken geschreven – hij noemt ze een voor een op – maar in zijn land van ooit is twijfel de makreel die over de datum is.

O! Opeens gaat Donkers zelf zingen, en volgt die boem-de-boem-boemboem van Duke-Duke-Duke-Duke of Earl en neemt hij een slokje van de vruchtenthee om deze mislukte beproeving weg te spoelen.

Het is vandaag donderdag, en in de wereld van Gonzo, het discjockey-alias van Jan Donkers, is dat G-Day. Dan meldt hij zich in de studio van Jan Zorg in Ouderkerk aan de Amstel om zijn radio-uur op nemen, Gonzo’s Return, te beluisteren bij 40up Radio en NH Gooi. Veertien nummers schenkt hij de luisteraar, afgewisseld met gebeeldhouwde zinnen die een even meditatieve uitwerking hebben als een wandeling door de nevelige polder. De liedjes, samen uitgezocht met zijn vriendin Anneke, komen veelal uit de americana-hoek, een gemengde salade van country, soul, rock, blues en folk. Kabaal en sentiment hebben zijn voorkeur, en doemzangers als Nick Cave en Nick Drake komen niet door de Gonzo-poortjes.

Jan Donkers. Beeld Maarten Delobel

De aflevering van een week eerder was spot on land van ooit, de hele bliksemse donkersiaanse ooit-buitencategorie denderde voorbij: Bruce Springsteen – ja het is ’m echt, zei hij erbij – in duet met zijn jonge collega Jesse Malin in diens Lost Forever. Zijn bluesman Buddy Guy samen met Jason Isbell in Gunsmoke Blues over wapenmisbruik. Folkrocker Richard Thompson die Oops!... I did it again van Britney Spears door de ironiemachine haalt.

Ten slotte nog een nummer van Joe Cocker over de beroemde honkballer van The New York Yankees, James Augustus Hunter, bijgenaamd Catfish. Waarbij Donkers ons ook nog behaagt door te zeggen dat dit een vergeten nummer is van Bob Dylan, en een nastoot van een eerdere special in Gonzo’s Return over honkbal in de muziek. Ja, ja, hij weet dat Gene Clark Home Run King heeft geschreven.

Afsluitend: Tot de volgende week.

Die volgende week is dus vandaag, en in Ouderkerk aan de Amstel heeft hij het vanochtend een uur lang gehad over Richard Thompson, een Engelse folkzanger die in de jaren zestig deel uitmaakte van Fairport Convention. Nu weer thuis is het nog niet gedaan, want de cursus ‘Richard Thompson leren bewonderen als de beste Richard Thompson ooit’ gaat een nieuwe ronde in. Eerst loopt Donkers naar zijn muziekinstallatie om daar zijn vijftig jaar oude, ooit zelfgemaakte Wharfedale-boxen te laten vlammen. Persuasion zet hij op, een duet samen met zijn zoon Teddy Thompson, en bij de gastheer lopen de rillingen over de rug.

Thompson heeft Donkers vaak live horen spelen, en ziet altijd die gitaarfanaten aan de rand van het podium die niks willen missen van ’s mans virtuositeit. Tijdens de Cayamo Cruise, een rondvarend muzikaal evenement in het Caribisch gebied voor bejaarde muziekliefhebbers, trof hij hem persoonlijk na een optreden, en natuurlijk was dat een geanimeerd gesprek.

En dan, terwijl ik me qua Richard Thompson-beleving nog niet helemaal gewonnen heb gegeven, komt Donkers met de touchdown: een Ierse Elvis-song van zijn hand. Over een meisje dat van Galway naar Memphis gaat omdat ze het waanidee heeft getrouwd te zijn met Elvis, maar uiteindelijk geboeid uit Graceland wordt afgevoerd.

Jan Donkers voor zijn platenkast.

Even stil nu, het laatste couplet zingt Donkers zelf:

See, I’m wearing his ring.

From Galway to Graceland to be with the king.

Ik ben om!

Beste biograaf van Amerikaanse presidenten ooit: Robert Caro.

Leukste interview met Amerikaanse schrijver ooit: Larry McMurtry.

Mooiste journalistieke klus ooit: Watergate-verhoren.

En nu Gonzo, nu gaan we het hebben over de beste Gonzo ooit, de enige echte dus, de Amerikaanse schrijver Hunter S. Thompson, uitvinder van de Gonzo-journalistiek. Het komt erop neer dat je als Gonzo-verslaggever als middelpunt van het universum een permanent gevecht voert met je omgeving en je onderwerpen, en jezelf in dat strijdgewoel volpompt met alle denkbare drugs en drank. Donkers heeft zich naar hem genoemd, want hij wilde hem zijn. De branie, de onverschrokkenheid, maar at the end vond Gonzo Donkers zich als the real cat Gonzo toch te schijterig.

Fear and Loathing in Las Vegas heet Thompsons beste boek ooit en Donkers zocht hem op in 1975, al is dat niet de goeie omschrijving. Als een stormjager op zoek naar een orkaan zou beter kloppen. Uiteindelijk ging de wind liggen, en trof hij ’m in Washington, waarbij Thompson vijf flesjes bier tegelijk probeerde te drinken en een mespuntje cocaïne weg snoof.

Weet je wie hij ook heel goed vindt? Hij staat op, en trekt twee boeken van Elizabeth Strout uit de kast

Nee, vervelen doet hij zich nooit. Volgend jaar wordt hij 80, een diskjockey van 80. Misschien moet hij dan wel kappen, is er Gonzo’s End. Maar halleluja, die platen draait hij toch, en dan kan hij ze beter voor ons allemaal draaien, inclusief zijn kekke praatje-plaatje. De noodzaak is ook prettig, en door dat moeten ontdekt hij steeds weer nieuwe muziek, zoals nu weer, die singer-songwriter Will Hoge. Met nieuwe muziek doelt hij by the way niet op dance. Als hij dat hoort, drukt hij de innerlijke pauzeknop in; hij vindt het, christus nog aan toe, zó eentonig en slaapverwekkend.

Jan Donkers. Beeld Maarten Delobel

Moet je horen, hij is uitgenodigd voor een muziektrip naar Atlanta, naar het One Musicfest, een festival met honderden, voornamelijk hiphop-acts. Hij twijfelt toch wel een beetje, want hij kent maar één artiest van naam, Lauryn Hill. De kans is bovendien groot dat hij in Atlanta de oudste blanke vent ooit zal zijn, toch een beetje genant.

Laatst deed hij thuis bij zijn kleindochter Hannah en zoon Sander, columnist van de Volkskrant, een hachelijke poging om zijn hiphopskills te tonen door een regel te rappen van het duo The Legendary K.O., een variatie op een song van Kayne West, Gold Digger.

George Bush ain’t a gold digger,

But he ain’t fuckin’ with no broke niggas.

Opa!, corrigeerde zijn kleindochter hem, dat woord mag je nooit zeggen.

En zo verkaste hij even van het land van ooit naar het land van nooit.

Jan Donkers: Forty Tracks. Uitgeverij Concerto Books; € 29,99.