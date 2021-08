Dolen door Parijs, op zoek naar genegenheid

‘Het was 3 uur. Het moment van de dag dat ik het meest verfoei. Het wordt door geen enkel voorvalletje uit het gewone leven opgevrolijkt.’ In Mijn vrienden doolt Victor Bâton door Parijs op zoek naar genegenheid. Hij is de hoofdpersoon in Emmanuel Bove’s meesterlijke debuut uit 1924 dat opnieuw, en prachtig, is vertaald door Katelijne De Vuyst.

Emanuel Bove: Mijn vrienden

Wekt de arme oorlogsveteraan Bâton op de eerste pagina’s nog sympathie met zijn versleten schoenveters en dunne stukje zeep, al snel blijkt dat hij schaamteloos, jaloers en verwaand is, eigenschappen die hem niet helpen in zijn zoektocht, maar die dit boek wel onweerstaanbaar maken. Wanneer hij denkt een vriend te hebben gevonden in Henri Billard, springt zijn hart op van vreugde als hij diens vriendin ontmoet: ‘Ik had ineens zin om te lachen, te dansen, te zingen: Billards vriendin was kreupel.’ Vervolgens haalt hij het in zijn hoofd dat hij een veel betere partij is voor het meisje en probeert haar te versieren.

Minutieus beschrijft Bove de treurige eenzaamheid van de arme. Maar uiteindelijk zegeviert Victor Bâton, arm, trots en eenzaam, maar een vrij man.