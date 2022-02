Doireann Ní Ghríofa schreef een razend knappe ode aan de literatuur ★★★★★

‘Dit is een vrouwelijke tekst.’ Met die woorden opent Een geest in de keel van de Ierse dichteres Doireann Ní Ghríofa. Haar prozadebuut werd overladen met lof en ze won er verschillende prijzen mee, waaronder de titel Boek van het Jaar van de Irish Book Awards.

De uitbundige reacties zijn volkomen terecht. Ní Ghríofa schrijft op een ongekend sprankelende, verfrissende en poëtische manier over twee vrouwenlevens: dat van haarzelf en dat van de 18de-eeuwse dichteres Eibhlín Dubh Ní Chonaill. Haar eigen leven bestaat uit eindeloos lijstjes wegwerken. Als moeder van vier kleine kinderen is ze de hele dag aan het kolven, stofzuigen, wassen, boodschappen doen, koken en opruimen. Hoe geestdodend die activiteiten ook zijn, ze weet ze treffend te vergelijken met het schrijverschap: ‘Al schoonmakend maak ik mijn werk onzichtbaar. Als elke dag een volle bladzij is, breng ik mijn uren door met het boenen van letters.’

Om aan de eindeloze rij zorgtaken te ontsnappen werkt ze aan een vertaling van een van de beroemdste gedichten uit de Ierse literatuur: een rouwklacht van de 18de-eeuwse huisvrouw en dichteres Ní Chonaill. Daarin bezingt ze de dood van haar echtgenoot, die als soldaat bij de Hongaarse huzaren diende. Na een persoonlijk conflict met de protestantse gezagdrager Morris wordt hij vogelvrij verklaard en vermoord. Ní Chonaill beweent haar geliefde metgezel en spuwt haar gal uit over de moordenaar: ‘Morris, hufter, moge alle ellende over je neerdalen! / Moge er kwaad bloed uit je hart spuiten en uit je lever’.

Witte plekken in het verleden

Ní Ghríofa raakt in de ban van het leven van haar 18de-eeuwse voormoeder: waarom raakte zij in de vergetelheid, terwijl haar literaire nalatenschap zo belangwekkend was? Er staat meer op het spel dan een historische fascinatie alleen: de zoektocht is ook een manier om te reflecteren op de geschiedenis van het vrouwelijke schrijverschap, de witte plekken in het verleden, de stemmen die uit de officiële geschiedschrijving werden weggepoetst.

Ook Ní Ghríofa’s eigen schrijverschap krijgt hernieuwde betekenis: door zich vast te bijten in het werk en leven van een 18de-eeuwse dichteres kan ze een leven voor zichzelf creëren, een universum buiten het eindeloze poetsen en opruimen.

Achter in het boek krijgt de lezer als bonus de Engelse vertaling van de rouwklacht waaraan Ní Ghríofa haar spaarzame vrije uren heeft gewijd (en die is opgesteld in de oorspronkelijk Ierse taal, het Gaelic). In de Nederlandse editie wordt deze voorafgegaan door de vertaling van Caroline Meijer, die ook het boek als geheel vertaalde. Zij verdient een groot compliment: dat de taal van Ní Ghríofa zo sierlijk tot de Nederlandse lezer spreekt, is ook Meijers verdienste. Tot de stoet onzichtbaren uit de officiële literatuurgeschiedenis behoren ook al die vertalers die andermans stemmen in nieuwe talen laten klinken.

Een vrouwelijke tekst

Aan het einde van haar zoektocht besluit Ní Ghríofa een nieuw vocabulaire te bedenken om banale woorden als ‘lakens’, ‘dweilen’ en ‘kolven’ te vermijden. Plots weet ze met welke openingszin ze haar boek wil beginnen: ‘Dit is een vrouwelijke tekst.’ En zo zijn we weer terug bij de openingswoorden van dit werk en haar beschrijving van het huishouden, een nooit eindigende herhalingsoefening, die bestaat uit kleren opvouwen, wassen, strijken, koken en voeden. Haar vrouwelijke tekst dateert weliswaar uit de 21ste eeuw, maar er is in al die eeuwen verbluffend weinig veranderd.

Toch creëert Ní Ghríofa een creatieve ruimte om te ontsnappen aan dat eindeloze, ritmische patroon van huishoudelijke taken. Dat doet ze niet alleen door de stem van een 18de-eeuwse dichteres tot leven te wekken, maar ook met haar eigen vrouwelijke tekst. Door zo dichterlijk over prozaïsche onderwerpen te schrijven verzet zij zich tegen de maatschappelijke conventies, waarin schrijvende vrouwen eeuwenlang het zwijgen werd opgelegd. Ní Ghríofa componeerde een razend knappe ode aan de literatuur en aan het vrouwelijk schrijverschap, vroeger en nu.

