Dogborn behandelt het thema mensenhandel even gevoelig als onontkoombaar ★★★★☆

‘Dogborn’ van Isabella Carbonell.

Een deur. De entree van een appartementencomplex. De openzwaaiende poorten van een autowasserette. Het naar de keel grijpende Zweedse Dogborn legt steeds weer nadruk op momenten waar de hoofdpersonages letterlijk en figuurlijk op een drempel staan: momenten waarop ze kunnen kiezen om niet naar binnen te stappen, niet aan te bellen, weg te rijden. Maar Broer en Zus (hun namen worden nooit genoemd), een thuisloze tweeling in een gure grootstad, nemen steeds een andere beslissing.

Ze hebben geld nodig, een dak boven hun hoofd. Ze kunnen niet anders, of worden overrompeld door de gebeurtenissen. Debuterend cineast Isabella Carbonell legt de motieven van haar hoofdpersonages nooit op een presenteerblaadje; wat hun achtergrond is en hoe ze aan de rand van de maatschappij zijn beland, ook dat blijft grotendeels vaag. Zus, overtuigend rusteloos vertolkt door rapper Silvana Imam, moet alle keuzes min of meer zelf maken. Broer (Philip Oros) zegt niets meer sinds traumatische ervaringen in Syrië (als militair?) en verdwijnt voortdurend in zichzelf.

Wanneer de twee zich laten ronselen voor een vaag baantje, moet je dus als toeschouwer steeds zelf conclusies trekken. Het is de tijd rond kerst, en even lijkt het erop dat onderwereldbaas Yann (Henrik Norlén) gewoon pakketjes wil laten bezorgen. Maar dan blijken de twee met hun bestelbusje een heel andere vracht te moeten vervoeren.

Carbonell, van jongs af aan gefascineerd door de mechanismen van mensenhandel, behandelt dat onderwerp in Dogborn even gevoelig als onontkoombaar. En dat door het perspectief te kiezen van Broer en Zus, die je als mededader kunt aanwijzen, maar die misschien ook zelf slachtoffer zijn van de omstandigheden – zonder dat hun situatie ook maar enigszins samenvalt met die van de vrouwen en meisjes in hun bus. Knap hoe Carbonell het afschuwelijke gegeven van Dogborn uitwerkt, ook door de Chinese puber Yubi (Emma Lu) en haar piepjonge zusje Mai (Mia Liu) steeds meer ruimte te gunnen; van geobjectiveerde ‘koopwaar’ transformeert Yubi tot handelend subject dat als enige personage een expliciet moreel oordeel velt.

Dogborn, dat afwisselend aanvoelt als semi-documentair en dan weer als een duister-gepolijste thriller à la Nicolas Winding Refn, is soms ongeloofwaardig. Waarom krijgen net deze twee onberekenbare drop-outs zo’n klus? Het zegt veel over Carbonells verteltalent dat zulke bezwaren uiteindelijk wegvallen, en dat je vooral gaat wensen dat Dogborn op de een of andere manier het licht bereikt – met of zonder zoete wraak.