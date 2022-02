Dog is een verrassend nuchter verslag van trauma en rouw, met opvallend goed acterende honden ★★★☆☆

Dog

Channing Tatum, de vaak wat onderschatte, gespierde acteur uit Magic Mike, Foxcatcher en Logan Lucky, was een aantal jaar uit beeld. Hij had iets anders aan zijn hoofd dan acteren, vertelde hij in interviews: een dochter, een scheiding.

Zijn rentree maakt Tatum met een film die hij zelf regisseerde met producent Reid Carolin. Voor allebei is het hun regiedebuut. Ze kozen niet voor de makkelijkste weg: zelfs de meest ervaren filmmakers schrikken ervoor terug om met dieren te werken. In Dog draait alles om een Mechelse herder die in bijna elke scène te zien is.

De hond in kwestie is een militaire hond die met pensioen is gestuurd. Lulu (gespeeld door drie verschillende herders) heeft aan haar gevaarlijke werk in het Midden-Oosten een posttraumatische stressstoornis overgehouden. Dat geldt wellicht ook voor Jackson Briggs (Tatum), de oud-militair die opdracht krijgt om Lulu door Amerika te vervoeren. Hij ziet dit zelf anders.

Briggs is een niets-aan-de-handtype. Het liefst gaat hij terug naar de oorlog, maar een lichte hersenbeschadiging heeft daar een streep doorgezet. De klus met Lulu, die vliegangst heeft en nauwelijks mensen om zich heen duldt, moet bewijzen dat hij nog kan werken.

Het zou een sentimentele en loodzware film kunnen opleveren, maar het no-nonsenskarakter van Briggs voorkomt dat. Hij ziet Lulu eerder als een lastige collega dan als een dier waarmee hij een band wil opbouwen. Dat laatste gebeurt natuurlijk toch, maar de weg naar verzoening kent vele, vaak geestige afslagen.

Zo is Dog een verrassend nuchter verslag van trauma en rouw, waarin het goede acteerwerk opvalt: van Tatum, maar ook van de dienstdoende honden. Anders dan in veel dierenfilms draaft Lulu niet alleen op ter meerdere eer en glorie van een mens, maar is ze een volwaardig personage. Met haar wisselvallige gedrag is Lulu misschien zelfs beter te begrijpen dan Briggs, die een tikje oppervlakkig blijft.

Dog overtuigt minder in de maatschappelijke schets van het moderne, zoekende Amerika dat Briggs en Lulu samen doorkruisen. Iedereen heeft wel een tik van de molen gehad, lijkt de boodschap. Dat had best iets subtieler gemogen, al blijft het sympathiek hoe deze prettig kronkelende roadmovie niemand spaart, maar ook nooit te hard oordeelt.