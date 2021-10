Doelloos dolen door wereldsteden van staal en neon in Dead & Beautiful ★★★☆☆

Dead & Beautiful

Anastasia weet het echt niet meer. Het is haar beurt om iets te verzinnen om haar soort-van-vriendengroepje van verveelde miljonairskinderen te vermaken. Iets wat ze nog niet eerder hebben gedaan. Maar, zo verzucht ze, ze hebben álles al eens gedaan.

Toch krijgt ze een idee, in Dead & Beautiful. Ergens in een oerwoud ondergaan ze met zijn vijven een soort ritueel, een spirituele reiniging of zoiets, geregeld via Instagram. Maar het blijkt anders te lopen dan de rijke Russische dacht: ze worden uit hun roes wakker met vampiertanden, naast een lijk met gaatjes in zijn nek.

Al jaren heeft regisseur David Verbeek het over zijn grote passieproject, de ‘Aziatische vampierfilm’ die hij wilde maken. Nu die er eindelijk is, blijkt het idee niets aan actualiteit te hebben ingeboet. Dead & Beautiful is een even geestige als beklemmende schets van een nieuwe internationale elite, die doelloos doolt door wereldsteden van neonlicht en glimmend staal, ontdaan van wortels en geschiedenis.

Visueel is Dead & Beautiful om de vingers bij af te likken. Verbeek, die al eerder een scherp oog bleek te hebben voor de futuristische schoonheid van Aziatische miljoenensteden, overtreft zichzelf hier. Hoe cameraman Jasper Wolf de beweging van lijven vangt tijdens die drugstrip! Het kleurenpalet van roze en blauw! De lichtval op de sportauto's! Die enorme lege ruimten met protserige ornamenten!

Elk shot benadrukt fraai het nihilistische hedonisme van de hoofdpersonen. Want daar gaat het natuurlijk om: ze schrikken misschien wel even, die beeldschone rijkeluiskinderen in hun designerkleding, maar wezenlijk verandert er weinig voor ze. Oké, nu drinken ze ook echt bloed, maar wáren ze eigenlijk niet al een soort vampiers – ’s nachts levend, dood vanbinnen? Een stel parasieten voor wie de tijd eindeloos voelt?

Het is een leuke gedachte – jammer eigenlijk, dat de personages die ook daadwerkelijk zelf uitspreken. Wat ook minder goed werkt, is dat Verbeek zijn personages met milde spot bekijkt, maar ook met mededogen. Hij voelt compassie voor deze twintigers, die hij neerzet als producten van de wereld waarin ze opgroeien. Dead & Beautiful besteedt veel tijd aan hun onderlinge relaties en worstelingen.

Desondanks blijft het voor de kijker moeilijk ook iets voor ze te voelen. Dead & Beautiful fascineert door de verrassende plot, de maatschappelijke satire en de visuele overdaad. Maar de personages blijven eigenlijk vijf enigma’s, hooguit psychologisch geduid met een flashback-scène. Een film die volledig draait om hun emotionele leegte slaagt er slecht in sympathie voor hen op te wekken.