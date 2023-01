‘Doe maar normaal’ herinnert aan een schat aan vergeten Nederlandse protestliedjes ★★★☆☆

Bijna iedereen kent wel de hit die Boudewijn de Groot in 1966 had met Welterusten mijnheer de president, een protestsong tegen de oorlog in Vietnam. Maar daar stokt de kennis van het Nederlandstalige protestlied vaak. Dat is althans het uitgangspunt van de makers van Doe maar normaal, een zevendelige podcast over Nederlandstalige protestliedjes.

Er is nog zoveel meer, zeggen de makers Rose Heijnen en Mirthe van der Drift. Met letterkundige Laurens Ham gaan ze op onderzoek uit naar protestliedjes uit heden en verleden. Ham publiceerde in 2000 het boek Op de vuist, een politieke geschiedenis aan de hand van Nederlandstalige protestliedjes sinds 1966, het jaar van De Groots top-10-hit.

De makers kiezen niet voor een chronologische, maar voor een thematische aanpak. Ze gaan op bezoek bij muzikanten die met hun liedjes ‘geen zin hadden om normaal te doen’. De met veel muziekfragmenten volgepropte afleveringen hebben veelzeggende titels als Voordat de bom valt, Boeren aan de macht en Ik stem op een vrouw. Er blijkt een schat aan al dan niet vergeten liedjes over woningnood, feminisme, boerenprotest en racisme geschreven te zijn. Niet alleen door gevestigde artiesten als Ernst Jansz en Bennie Jolink, maar ook door makers uit de nieuwste lichting muzikanten, zoals Sophie Straat en Hang Youth.

Het is goed dat de makers hun zoektocht doortrekken naar de actualiteit. De recente dood van Vader Abraham, die het op zijn laatste single nog had over ‘Zonder boeren geen eten’ (2019), wordt meegenomen in de aflevering over boerenprotest. Het maakt duidelijk dat er ook rechts-populistische protestliedjes bestaan.

Maar waarom horen we ze, links dan wel rechts, zo weinig op de radio en staan ze niet of nauwelijks in de Top 2000? Dat zijn vragen die wel worden gesteld, maar niet echt beantwoord. Veel Groningse liedjes over de ellende die de aardgasboringen daar veroorzaken blijven in het noorden hangen, een lot dat ook al decennialang de carnavalsmuziek uit het zuiden treft. Protestliedjes deden het juist wel goed in de jaren zeventig en tachtig, zie weer Vader Abraham die toen met Boer Koekoek een nummer-1-hit had, maar ook een band als Bots (waar vreemd genoeg aan voorbijgegaan wordt) had veel succes. De Janse Bagge Bend had in 1983 zelfs een top-10-hit met het Limburgse lied Sollicitere.

Protestliedjes worden ook nu nog altijd gemaakt, zo bewijst de nog regelmatig aangevulde playlist van Laurens Ham Nederlandse protestliedjes – Op de vuist, die inmiddels 309 nummers bevat. Maar we krijgen ze niet meer te horen op de radio en moeten er zelf naar op zoek.