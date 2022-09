Dodelijke verveling, drank aan zee en wezenloze seks in de nieuwe thriller van Michel Franco ★★★☆☆

Sundown.

De manier waarop Neil (Tim Roth) in een zonnig oord staart naar een stel langzaam stervende vissen op het droge, verraadt een zekere wezenloosheid. Of misschien identificeert hij zich wel met de dieren, in de openingsscène van de nieuwe film van de Mexicaanse enfant terrible Michel Franco.

Neil is met zijn zus Alice (Charlotte Gainsbourg) en haar twee tienerkinderen op vakantie in het Mexicaanse Acapulco als blijkt dat hun moeder plotseling is overleden. Halsoverkop vertrekken ze naar de luchthaven, waar het gezien die eerste scène niet verrast dat Neil een smoes verzint om niet mee terug naar Engeland te hoeven vliegen. Weer buiten het vliegveld laat Neil zich naar een willekeurig hotel rijden, waar hij verder wegzakt in ongedefinieerde somberte.

Regisseur-scenarist Franco maakt met Sundown een film die valt te scharen onder een haast op zichzelf staand genre: thrillerachtig drama waarin een tikje van de werkelijkheid vervreemde, veelal depressieve en rijke westerlingen frontaal op zichzelf botsen in luxe, resortachtige vakantieparadijzen. Alleen al vorig jaar leverde dit onderwerp de verrukkelijke HBO-serie The White Lotus en het Netflix-psychodrama The Lost Daughter op, terwijl de cruiseschipsatire Triangle of Sadness (afgelopen lente in Cannes bekroond met de Gouden Palm) later dit jaar in de bioscopen verschijnt.

Tel daar Franco’s neiging bij op om zijn personages steevast in onbehaaglijke en genadeloos escalerende situaties te werpen (zijn doorbraakfilm Después de Lucía handelt onder meer over de gruwelijke wraak van de vader van een gepest meisje, in zijn recente New Order schetst hij een bloedige revolte tegen de Mexicaanse elite) en het wordt alsnog vlot duidelijk welke richting Sundown bewandelt. Als de boel in Sundown eenmaal ontspoort, oogt dat ditmaal zelfs wat plichtmatig en overdadig. Alsof Franco zijn Oostenrijkse collega Michael Haneke, met wie hij eerder veelvuldig is vergeleken, overmoedig naar de kroon tracht te steken.

Krachtiger is Sundown als portret van een zelfingenomen zwakkeling die de grip op zichzelf én de wereld om hem heen doelgericht aan het verliezen is. Goed gemaakt ook, al die scènes waarin de zon zo agressief schijnt dat-ie lijkt te zoemen, die momenten vol dodelijke verveling en drank aan zee en wezenloze seks, de zorgvuldig met de plot verweven hallucinaties.

Tussen de regels door kijken we mogelijk óók naar Franco’s symbolische verbeelding van de afbrokkelende macht van het rijke Westen – al is de regisseur waarschijnlijk net te sensatiebelust om die subtekst volwaardig tot wasdom te laten komen.