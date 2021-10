Docuserie Kinderen van Ruinerwold bekroond met Gouden Televizier-Ring

Het gala rond de uitreiking van de 56ste Gouden Televizier-Ring in Theater Carré in Amsterdam. De documentaire De Kinderen van Ruinerwold won. Rechts documentairemaker Jessica Villerius. Beeld Brunopress

De vijfdelige serie, gemaakt door Jessica Villerius, gaat over de vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. Hij werd vooral bekend als de man die zijn kinderen afzonderde van de buitenwereld op een boerderij nabij het Drentse Ruinerwold. Toch is de documentaire vooral het verhaal van de drie kinderen die hun vader al ontvluchtten voordat hij op de beruchte boerderij ging wonen.

Hondenhok

De documentaire gaat over de angst en het isolement dat ze ervoeren terwijl ze opgroeiden bij hun godsdienstwaanzinnige vader, die zijn kinderen weg wilde houden van ‘kwade geesten’ in de buitenwereld. Zo moest een van hen in de schuur wonen, waar hij sliep in een hondenhok met hooi, omdat hij een ‘slechte geest’ zou hebben.

Ook is te zien hoe Van D. een van zijn dochters mishandelt door haar van een stoel te gooien. Dit soort beelden bleven bewaard doordat hij grote delen van zijn leven vastlegde voor zijn ‘volgelingen’.

Met zijn zes jongste kinderen zou Van D. in de boerderij gaan wonen. In 2019 werden ze ontdekt, toen de oudste zoon zich meldde in het dorpscafé. De jongste vijf kinderen stonden aanvankelijk ook welwillend tegenover medewerking aan de documentaire, maar haakten na één filmdag af omdat ze geen goed gevoel bij de documentaire hadden. ‘Ik vind het niet erg als de documentaire de negatieve punten van ons leven belicht. Maar het moet ook laten zien dat wij zo zijn opgevoed dat we elke dag gelukkig zijn en vol energie om nieuwe en uitdagende activiteiten aan te pakken’, zei een van hen tegen de Volkskrant.

Villerius werd benaderd doordat een politieagent haar kende, vertelde ze. Als duidelijk was dat zij het exclusieve recht had om het verhaal van de kinderen te vertellen, zouden zij minder vaak worden benaderd door andere media, was het idee.

Mishandeld

‘Ik ben geen journalist’, zei Villerius tegen de Volkskrant over haar serie. ‘Dit is geen journalistieke productie. Voor mij was de vraag: wat is er volgens de kinderen gebeurd in dit gezin? Het is hun verhaal.’

De vader, Gerrit Jan van D., werd ervan beschuldigd zes van zijn negen kinderen tegen hun wil in te hebben vastgehouden en mishandeld. Een aantal zou hij ook seksueel hebben misbruikt. D. zit in elk geval tot dit najaar gedwongen opgenomen in een zorginstelling. De rechtszaak tegen hem is geseponeerd door het Openbaar Ministerie omdat hij door een beroerte niet in staat is zijn zaak te volgen en hij nauwelijks nog kan communiceren. Hierdoor zou een eerlijk proces onmogelijk zijn.