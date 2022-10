Documentairemaker Allard Detiger neemt een verstikkende duik in de relatie met zijn moeder ★★★★☆

Puinhoop

‘Je bent een van de slechtste dingen die mij ooit zijn overkomen.’ Het zal je maar gezegd worden, en het zal je moeder maar zijn die het zegt. Met Puinhoop neemt documentairemaker Allard Detiger een verstikkende duik in zijn relatie met zijn moeder Ineke, een aan borderline lijdende vrouw die hem smoorde toen hij een kind was en die zich dertig jaar later nog steeds aan hem vastklampt. Vijfentwintig voicemailberichtjes vol verwensingen en smeekbedes: in Detigers leven is het iets alledaags.

Aan het begin van de film, die over een periode van meer dan tien jaar werd opgenomen, is het contact met zijn moeder nog minimaal. Na een telefoontje van de politie waagt Detiger zich voor het eerst sinds tijden in haar met zooi en vuil bezaaide huis. Die verwilderde woning wordt in Puinhoop een metafoor voor de tragiek van Inekes eigen leven, maar ook voor de wurggreep die ze op haar zoon is blijven uitoefenen. Van alle vertrekken ligt Detigers voormalige jongenskamer er het opgeruimdst en minst veranderd bij. ‘Je zou zo in je bed kunnen stappen,’ zegt een GGD-medewerker tegen hem.

Ineke verhuist van de ene instelling naar de andere, omdat ze zichzelf overal even onmogelijk maakt. Puinhoop barst van de vreselijk pijnlijke scènes, die ongetwijfeld zeer herkenbaar zullen zijn voor kinderen van ouders met psychische problemen. De film betekent een flinke (zelf)confrontatie voor Detiger, die zijn egodocument uitdiept door middel van gesprekken met onder meer een jeugdvriend, zijn al op jonge leeftijd naar Amerika vertrokken (zeg gerust: gevluchte) halfbroer, zijn echtgenote en Inekes vijf jaar jongere zus Sonja.

Terwijl zijn vader de grote ontbrekende figuur is in Puinhoop, kreeg Detiger tijdens de draaiperiode zelf een kind. Frappant, hoe je zijn dochtertje aan de zijlijn ziet opgroeien, terwijl het manipulatieve en agressieve gedrag van Ineke de constante factor blijft. Toch bouwt Detiger haast ongemerkt empathie voor zijn moeder op. Wanneer je haar voor het eerst ziet glimlachen, met iets van hoop en tederheid in haar blik, voelt dat werkelijk alsof het licht in de film doorbreekt.

Detiger zoekt ook naar het licht in de gestileerde, baarmoederachtige onderwaterbeelden die als motief in de film opduiken. Een beetje larmoyant is het wel, hoe de veertiger, gestoken in pyjama, in het donker op zijn oude, trieste teddybeer afzwemt. Tegelijkertijd vormen die symbolische plaatjes oasen van rust en overzichtelijkheid in de barrage van rauw gefilmde familiescènes. Alsof ook de film kort aan Inekes hartverscheurende tirades ontsnapt.