Documentairefestival Idfa biedt dit jaar veel ruimte aan nieuwe Nederlandse stemmen

Orwa Nyrabia, artistiek directeur van Idfa. Beeld Caroline Westdijk

Oproepje van Orwa Nyrabia (43), de artistiek directeur van Idfa, nu de ‘culturele lockdown’ van de baan is en het tiendaagse documentairefestival woensdag aanvangt op diverse locaties in Amsterdam. ‘We vragen ons publiek zo veel mogelijk mee te werken om er een veilig evenement van te maken. Om zo te bewijzen dat onze argumenten valide zijn: dat het mogelijk is – en van groot belang – om culturele activiteiten op een veilige manier te laten doorgaan. We hanteren een maximumcapaciteit van 80 procent in de zalen en locaties, dat nemen we heel serieus.’

Verder zal deze 34ste editie van ’s werelds belangrijkste en grootste documentairefestival, na de vorige digitale editie, weer zo veel mogelijk vertrouwd zijn: met een enorm aanbod aan films in de zalen en nagesprekken met daadwerkelijk aanwezige, aansprekende filmmakers. ‘Er komen belangrijke gasten, zoals Marco Bellocchio, met Marx Can Wait, over zijn jong overleden tweelingboer. En Hito Steyerl, die een masterclass geeft en daarvoor met de auto van Berlijn naar Amsterdam rijdt, om zo min mogelijk risico te lopen op een besmetting. En Andrea Arnold, met haar documentaire Cow (over het bestaan van een melkkoe, red.).’

Geborreld wordt er niet, op het festival. En voor wie de locaties niet kan bezoeken, vertoont Idfa ook iedere avond één prominente titel online. Wat de directeur opviel, bij de jaaroogst aan titels: ‘We vertonen veel films over het leven van queers. Niet om een statement te maken, iets wat we in het verleden weleens deden als festival, maar omdat er momenteel heel veel goede films over het onderwerp worden gemaakt, door filmmakers uit allerlei landen. Dit speelt overal: een groot en belangrijk onderwerp. ’ Twee van deze films zijn ook opgenomen in de competitie voor lange documentaires: het Georgische How the Room Felt en het Ecuadoraanse The Beach of Enchaquirados.

De verschillende internationale competities tellen dit jaar ook veel Nederlandse films. Zoals de openingsfilm Four Journeys van Louis Hothothot, een persoonlijke en politieke film over de gevolgen van de Chinese eenkindpolitiek. Nyrabia: ‘Een film ook, en dat spreekt mij zeer aan, waarin je de ruwe en minder gepolijste kwaliteit van cinema ziet: het werk van iemand die zijn gedachten vormgeeft met cinematografische middelen.’ Nyrabia noemt daarnaast ook Turn Your Body to the Sun van Aliona van der Horst en Housewitz van Oeke Hoogendijk, ‘een hartverwarmende, lichte en intieme film over een zwaar onderwerp’.

Het festival geeft dit jaar dus ruimte aan veel nieuwe stemmen uit Nederland, beaamt ook de artistiek directeur. ‘Misschien denken ze in het buitenland dat Idfa die films van eigen bodem een beetje voortrekt. Maar dat is niet zo. Ik ben er absoluut van overtuigd dat we objectief selecteren. Het is gewoon een heel sterk jaar voor de Nederlandse documentaire.’