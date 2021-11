Documentaire The Rescue, over de ramp in de Thaise grot, lijkt andere films overbodig te maken ★★★★☆

The Rescue

De hele wereld leeft mee wanneer in juni 2018 twaalf Thaise jongens en hun voetbalcoach door snel stijgend water vast komen te zitten in een grot. Door de vroege moesson is het kilometerslange gangenstelsel veranderd in een ondergrondse rivier. Het voetbalteam is onvindbaar. Dertien fietsen, geparkeerd voor de ingang van de grot, getuigen van de ramp die zich ergens daarbinnen moet afspelen.

De ruim twee weken durende reddingsoperatie in de Tham Luang-grot in het uiterste noorden van Thailand sprak zo tot de verbeelding, dat al snel sprake was van meerdere verfilmingen. Netflix verkreeg de rechten op de verhalen van de jongens, de Iers-Thaise regisseur Tom Waller had als eerste een speelfilm af (The Cave, 2019), terwijl Ron Howard nog bezig is met een Hollywoodversie met hoofdrollen voor Colin Farrell en Viggo Mortensen, die volgend jaar moet verschijnen.

Ondertussen werkten Elizabeth Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin aan The Rescue, een documentaire die zo spannend is geworden dat hij alle andere films overbodig lijkt te maken. Wat zou een fictiefilm nog kunnen toevoegen aan dit doortimmerde verhaal, uit de doeken gedaan door degenen die erbij waren?

Anders dan bij hun vorige National Geographic-documentaire Free Solo, het Oscarwinnende verslag van een waanzinnige rotsbeklimming, waren de filmmakers er dit keer niet zelf bij met hun camera’s. Het blijkt geen enkel probleem. Chai Vasarhelyi en Chin kregen de beschikking over talloze uren aan filmmateriaal, dat werd aangevuld met een aantal nagespeelde duikmomenten en fraaie animatiescènes.

Hoewel de reddingsactie algauw een heldenverhaal werd, met een paar Engelse duikers als hoofdrolspelers, probeert The Rescue recht te doen aan de gehele operatie. Het Thaise leger wordt bijgestaan door Amerikaanse Special Forces en vrijwilligers uit alle hoeken van de wereld. Terwijl professionele duikers van de marine zich vergeefs een weg proberen te banen door de ondergelopen tunnels, pogen andere eenheden het water weg te pompen. Door de aanhoudende regenval blijkt dat onmogelijk.

Zo komt de film dan toch terecht bij een stel mannen van middelbare leeftijd die er naast hun dagelijks werk als arts of IT-specialist een bijzondere hobby op nahouden. Rick Stanton, John Volanthen en enkele vrienden zijn grotduikers. Ze duiken voor hun lol in donkere, nauwe schachten vol troebel water, een specialisme dat naast bijzondere vaardigheden een bijzonder karakter vereist. De mannen zijn allemaal einzelgängers, even koelbloedig als bescheiden.

Stanton en Volanthen zijn degenen die, na ruim een week zoekwerk, voor het eerst op de dertien vermisten stuiten – levend en wel, op 4 kilometer van de ingang van de grot. Daarmee is het voetbalteam nog niet gered. The Rescue laat zien hoeveel er afhing van een geïmproviseerde reddingsmethode. Al is de afloop bekend, het blijft nagelbijten, zelfs als je niet aan claustrofobie lijdt.

De filmmakers hebben goed ingeschat dat het sensationele verhaal niet verder hoeft te worden aangedikt. Zonder al te veel kunstgrepen geeft The Rescue een evenwichtig beeld van een zenuwslopende, fascinerende operatie. De enige valse noot klinkt tijdens de aftiteling, met een zemelige popsong die bij een andere film lijkt te horen.