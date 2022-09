Documentaire over omstreden Amerikaanse farmaceutenfamilie wint Gouden Leeuw in Venetië

De Amerikaanse filmmaker Laura Poitras met de Gouden Leeuw voor beste film op het filmfestival van Venetië. Beeld ANP / EPA

All the Beauty and the Bloodshed is zaterdagavond bekroond met de Gouden Leeuw, de belangrijkste prijs van het filmfestival van Venetië. In de documentaire volgt filmmaker Laura Poitras de Amerikaanse fotograaf en activist Nan Goldin bij haar strijd tegen de Sacklers: een schatrijke farmaceutenfamilie die hele vleugels van ’s werelds voornaamste musea bekostigt en naar zichzelf vernoemt, maar ondertussen de Verenigde staten ontwricht met zeer verslavende en levensbedreigende medicijnen.

‘Ik heb in mijn werk al vaker dappere mensen ontmoet’, sprak de 58-jarige Poitras toen ze de prijs in ontvangst nam in het festivalpaleis op het Lido-eiland. ‘Maar geen ervan was zoals Nan Goldin. Zij nam het op tegen een meedogenloze familie, die verantwoordelijk is voor ontelbare hoeveelheden doden.’ De regisseur won eerder al de Oscar voor haar documentaire Citizenfour, over klokkenluider Edward Snowden. All the Beauty and the Bloodshed documenteert het activistische verzet tegen het ‘artwashen’ van de verdiensten uit de opioïden-crisis, de legale pijnstillers die in de 21ste eeuw in de Verenigde Staten al honderdduizenden overdosissen veroorzaakten. Maar vormt ook een diepgravend, gevoelig en openhartig portret van het werk en persoonlijk leven van fotograaf Goldin, die zelf ook enige tijd met een opioïden-medicijnverslaving worstelde.

Het is pas de tweede keer in de historie dat de jury van ’s werelds oudste filmfestival de Gouden Leeuw schenkt aan een documentaire; eerder won de Italiaan Gianfranco Rosi in 2013 al eens met zijn snelweg-portret Sacro GRA. ‘Ik wil de jury bedanken voor het begrip dat documentaire óók cinema is’, sprak Poitras tot juryvoorzitter en actrice Julianne Moore. All the Beauty and the Bloodshed was dit jaar de enige documentaire in de 23 titels rijke hoofdcompetitie.

Ook de grote juryprijs, de tweede prijs van het festival, werd gewonnen door een erkende documentairemaker. Maar met Saint Omer schreef en regisseerde de 43-jarige Française Alice Diop haar eerste speelfilm. Daarin raakt een Frans-Senegalese schrijver geobsedeerd door de rechtszaak tegen een Senegalese immigrant die haar baby achterliet op het strand tijdens opkomende vloed. Diop, zelf een kind van Senegalese ouders, woonde eerder de echte en spraakmakende rechtszaak in Frankrijk bij. Haar beschouwende film, waarin zonder dramatische kunstgrepen allerlei complexe vragen worden aangesneden, won ook nog de Leone del futuro, de prijs voor beste aanstormende filmer.

Zilveren Leeuw

De Zilveren Leeuw voor beste regie ging naar Luca Guadagnino, die het boek Bones & All van Camille DeAngelis verfilmde: een coming-of-age roadmovie over twee jonge verliefde kannibalen in het Amerika van de jaren tachtig. Ster Timothée Chalamet speelt de mannelijke hoofdrol, de Canadese Taylor Russell (28) de vrouwelijke, waarvoor ze van de jury de Marcello Mastroianni-prijs voor jong acteertalent kreeg toegekend.

De Coppa Volpi voor beste actrice werd gewonnen door de Australische Cate Blanchett (53), voor haar rol als de over een #MeToo zaak struikelende topdirigent Lydia Tár in het drama Tár, van de Amerikaan Todd Field. De Coppa Volpi voor beste acteur was voor de Ier Colin Farrell (46), die in The Banhees of Inisherin een Ier speelt die het maar niet kan hebben dat zijn beste vriend plots hun vriendschap opzegt, op een eiland voor de Ierse kust in de jaren twintig van de vorige eeuw. Schrijver en regisseur Martin McDonagh (bekend van In Bruges, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) won de prijs voor beste script voor zijn donkere komedie over de zonderlinge en destructieve vrienden-vete, die rijmt met de Ierse burgeroorlog die zich tegelijkertijd aan wal voltrekt.

Prijzen voor Iraanse filmmakers

Ook de grote afwezige won: Jafar Panahi kreeg een speciale juryprijs voor zijn het land uitgesmokkelde nieuwe film No Bears. De 62-jarige Iraanse cineast, die al een werkverbod had en momenteel in de gevangenis zit omdat hij ‘propaganda tegen het Iraanse regime’ zou maken, zette voor zijn arrestatie met minimale middelen een slim en betekenisvol drama in elkaar over een cineast die tóch maar weer een film maakt, al mag dat dan niet. Panahi speelt zichzelf: de milde beschouwer van de zonderlinge regels in zijn land, die de mens voortdurend dwarszitten. Maar de regisseur beschouwt ook zijn eigen onmogelijke positie: door clandestien door te filmen brengt hij de levens van zijn acteurs in gevaar.

Tijdens de slotavond van het 79ste festival, dat een hoogwaardige en volle editie beleefde, was er veel aandacht voor Panahi en de huidige zorgelijke toestand van de Iraanse cinema. Die wist ondanks de censuur van het ministerie van Cultuur en Islamitische Begeleiding decennia lang te bloeien, maar nu wordt de ene na de andere filmmaker gearresteerd.

Opvallend genoeg kwam de Iraanse cinema in Venetië nog wel sterk voor de dag. Zo kende de Orizzonti, de tweede competitie van het festival, een Iraanse winnaar voor beste film: World War III van Houman Seyyedi. Een wonderlijke mix tussen sociaal drama en film-pastiche, waarin een arme dagloner tijdens het werk op een Iraanse filmset plots de rol van Adolf Hitler krijgt toegewezen in een Holocaustfilm. Ook hoofdrolspeler Mohsen Tanabandeh won, voor zijn rol als amateur führer-acteur.

De winnende Iraanse filmmakers, die straks weer terug moeten reizen naar Iran, droegen hun prijs op aan ‘alle Iraniërs’.