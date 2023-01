Documentaire ‘Blijven gaan’ toont hoe Rotterdamse senioren de eenzaamheid te lijf gaan in de sportschool

Beeld uit ‘Blijven gaan’.

Als Leen zittend op een blauwe mat zijn benen strekt, kromt hij zijn bovenlichaam dermate dat hij zijn tenen vast kan grijpen. Moeiteloos springt hij ruim vijftig keer touwtje. Prestaties van formaat, want Leen is 90. Leeftijdsgenoten zijn stikjaloers, maar zelf constateert hij vooral het verval. Zijn ledematen worden stijver, zijn spieren slapper en strammer. ‘Ik ben boven de datum’, zegt hij in de documentaire Blijven gaan.

Vijf sportieve senioren staan daarin centraal. ‘Allemaal hebben zij hun eigen redenen om naar de sportschool te gaan’, vertelt Anneloek Sollart (57). Eerder maakte zij de documentaires Rauw en Rauwer, over een jongen die van zijn moeder alleen rauw voedsel mocht eten, en De beveiligers.

Een vriend tipte Sollart over een Rotterdamse sportschool vol zwetende 70-plussers. De voornaamste reden van hun bezoek bleek niet de moderne fitnessapparatuur, zag Sollart. ‘Ze hadden er een clubje gevormd, ze steunen elkaar in moeilijke tijden.’ Dat doen ze met humor en lol. ‘Loop eens een beetje door, man!’, schreeuwt een vriend als Leen over de kade komt aangelopen.

Friends with benefits

Eenzaamheid is een prominent thema in de door Wilfried de Jong ingesproken documentaire. Harry (76), al veertig jaar weduwnaar, is naarstig op zoek naar een nieuwe vriendin. Iets te naarstig, zo fluistert men in de sportschool. Hij zegt: ‘Ik heb geflirt, geknipoogd, iets lekkers meegenomen voor bij de koffie.’

Via een datingsite vindt hij dan eindelijk iemand, maar ze woont ruim 2000 kilometer verderop. Hij helpt de 25 jaar jongere Russin financieel met een hondentrimsalon. Ze zijn friends with benefits, zegt hij, maar de eenzaamheid blijft. ‘Als je in een depressieve fase zit, stromen de tranen gelijk’, zegt hij. Ontmoetingen in de sportschool bieden soelaas. ‘Dat helpt enorm.’

Beeld uit ‘Blijven Gaan’.

Ook Ria (74) voelt zich alleen. Haar man is plotseling overleden. Ze vindt een luisterend oor bij trainer Remy, de spil van de sportschool, aan wie ze overduidelijk is gehecht. Maar hij gaat bij een andere sportschool werken. Op zijn laatste werkdag komt ze zingend aangelopen met een taartje met een fonkelende feestfontein. Als hij de deur uitloopt, komen de tranen. ‘Gewoon lekker appen’, zegt Remy dan. ‘Je weet: ik reageer altijd.’

Kapotte knieën

Kijkers van de documentaire zullen zich identificeren met een van de hoofdpersonen, vermoedt Sollart. Zelf lijkt ze op Leen. ‘Ik accepteer ook moeilijk dat ik ouder word. Toen de orthopeed zei dat ik vanwege kapotte knieën niet meer mag hardlopen, zei ik meteen dat ik dat toch wilde blijven doen.’ Ze hoopt dat zijzelf anders oud wordt. Als Leen naar een foto van zijn oude band kijkt, somt hij op wie er allemaal dood zijn. Sollart: ‘Zijn wereld is klein geworden.’

Hoe anders is dat bij Jan. De 85-jarige, vaak gestoken in een paars-zwart Adidas-trainingspak, doet vrijwilligerswerk op school en geeft, ondanks zijn verlamde arm, handballes aan studenten. Sollart: ‘Jan staat midden in het leven. Volgens mij is de truc om met jonge mensen om te blijven gaan. Die les ga ik onthouden.’