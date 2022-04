Docudrama ‘Along the Way’, over twee zussen op de vlucht, dwingt bewondering af ★★★★☆

Along The Way

Inmiddels verblijven ze in een asielcentrum in Duitsland, maar toen regisseur Mijke de Jong de zusjes Malihe en Nahid Rezaie ontmoette, woonden zij al jaren in het beruchte vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. De Jong deed daar vrijwilligerswerk en gaf workshops. De zussen, een eeneiige tweeling, lieten haar weten dat ze dolgraag in een film wilden spelen.

Die wens vormde het startschot voor Along the Way, een docudrama dat put uit de ervaringen van de Afghaanse zussen, die nog tieners waren toen ze vanuit Iran via Turkije naar Griekenland vluchtten. Onderweg raakten ze gescheiden van hun moeder en andere familieleden. Ze moesten het samen zien te redden, jarenlang.

De Jong (Bluebird, Layla M., God Only Knows) verwerkte hun geschiedenis — en die van andere vluchtelingen — met schrijvers Jan Eilander en Jolein Laarman tot een helder en aangrijpend scenario. Over de zussen Zahra en Fatima gaat het, die ervan dromen Nederland te bereiken en filmmakers te worden, maar eerst ontelbaar veel hindernissen moeten nemen.

Normaal gesproken draait De Jong, stilletjes allang een van Nederlands beste regisseurs, haar hand niet om voor dit type realistisch drama. Dit keer dwingt het toch extra bewondering af. Hoe wist ze de film te realiseren, terwijl alle acteurs vluchtelingen zijn zonder papieren? Er moeten heel wat organisatorische beperkingen zijn geweest, maar het is Along the Way niet aan te zien.

Knap is ook de manier waarop De Jong het onderwerp in een nieuw licht weet te plaatsen. Along the Way is zeker niet de eerste film over vluchtelingen, maar de twee jonge, ondernemende vrouwen als hoofdpersonen geven het verhaal een waardevol perspectief. De meisjes moeten extra op hun hoede zijn, dat is duidelijk. Daarnaast is hun reis een snelcursus volwassenwording: tussen alle gevaren door vieren Fatima en Zahra ook verjaardagen, leren ze koken en proberen ze geld te verdienen.

Ongelooflijk veerkrachtige heldinnen zijn het, sterk gespeeld door de charismatische zusjes Rezaie. Je zou Along the Way kunnen zien als een cadeau voor die tweeling, die zo graag wilde acteren, maar dat is veel te beperkt. De inbreng van Malihe en Nahid is een cadeau voor de film.