Doctor Strange in the Multiverse of Madness onderscheidt zich nooit té dramatisch van de rest van het Marvelimperium ★★★☆☆

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

En dan weekt superheld-magiër Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) een reeks muzieknoten los van het papier, in de buitenissige vechtscène die bijna in zijn eentje de aanschaf van een bioscoopkaartje voor dit vervolg op Doctor Strange (2016) rechtvaardigt. Ze lichten op in een oranjegele gloed, die noten, dwarrelen even door de lucht en schieten dan als veredelde werpsterren richting zijn vijand. Die beschikt over een vergelijkbaar arsenaal magische krijgskunst en trekt een lichtgevende lege notenbalk op als schild, waarna componist Danny Elfman de strijd laat klinken als twee botsende muziekstijlen.

Wat een opgewekte, speelse en verrassend maffe verbeelding van wat an sich de ziljoenste verbeelding is van Het Grote Gevecht tussen twee vrijwel onkwetsbare figuren in een superheldenfilm. En wat is het tegelijk zonde dat voor deze achtentwintigste aflevering van het Marvelfilmimperium een creatieve filmmaker werd aangetrokken, Sam Raimi, wiens losbandigheid het merendeel van de speelduur aan een ketting ligt. Opdat ook dit smakelijk pulpfilmerig getitelde Doctor Strange in the Multiverse of Madness zich in de eerste plaats nooit té dramatisch onderscheidt van alles wat onder de Marvelvlag wordt uitgebracht.

Dus staat tegenover zo’n muziekgevecht de zoveelste lopendebandactie met een monster dat auto’s door de lucht smijt. Staan een geestige cameo van Bruce Campbell (de grote ster van Raimi’s waanzinnige Evil Dead-horrorfilmreeks) en een virtuoze sequentie waarin Dr. Strange met aspirant-superheldin America Chavez (Xochitl Gomez) van het ene in het andere universum tuimelt tegenover saai vertelde momenten die enkel zijn bedoeld om de plot een stapje verder te helpen. O, waarom ogen zoveel dialoog-, uitleg- en vergaderscènes in Marvelfilms alsof ze zijn opgenomen in een overbelichte televisiestudio?

Goed, de plot. Zoals gebruikelijk in de Marveluniversa is het kwaad aardig uitgedacht: Elizabeth Olsen pendelt behendig tussen rouwende moeder (zie de serie WandaVision voor verklarende details) en tempels in as leggende tovenares.

Deze tweede solofilm van ex-wetenschapper Strange is ondertussen vooral een instantvervolg op de meest recente Spider-Man, die eind vorig jaar dwars door de pandemie bezoekersrecords binnensleepte. Daarin werd het idee van een multiversum geïntroduceerd, een schier oneindige hoeveelheid werelden die naast elkaar bestaan en hooguit op een handvol details van elkaar verschillen. Lang verhaal kort: de barrières tussen die universa bleken te doorbreken.

Dr. Strange vecht (en converseert) in feite een film lang in een groot lachspiegeldoolhof. Met Raimi aan het roer schuilt in die premisse een reusachtig potentieel. Daarmee is ook hij niet in staat de Marvelrevolutie te ontketenen (zijn zalige eigen Spider-Man-reeks van 2002 tot 2007 blijft onovertroffen), maar hij laat hier wel incidenteel zien wat deze films óók kunnen zijn.