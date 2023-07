Doctor Atomic is een van de memorabelste operaproducties van dit seizoen ★★★★☆

‘Doctor Atomic’ door het Utrechtsch Studenten Concert. Beeld Ben van Duin

Als een god staat kernfysicus Robert Oppenheimer met opgeheven armen onder zijn gloeiende atoombom. Een knielende, bange menigte, omringd door vlammen, vergelijkt hem met de schrikwekkende hindoegod Visjnoe. Na deze verpletterende koorscène, die de rillingen over de rug doet lopen, begint het aftellen tot de eerste atoomexplosie in 1945 in de woestijn van New Mexico.

Er zijn makkelijkere opera’s waarmee een amateurorkest zijn tweehonderdste verjaardag kan vieren dan Doctor Atomic van John Adams. Het Utrechtsch Studenten Concert, samen met de zangers van de Utrechtse Studenten Cantorij, mag apetrots zijn op deze superalerte uitvoering onder dirigent Bas Pollard.

Over de auteur Jenny Camilleri schrijft sinds 2020 voor de Volkskrant over opera.

In een decor dat in de Werkspoorkathedraal naadloos overgaat in de retro industriële achtergrond, staat het team van het Manhattan-project, geleid door Oppenheimer, onder enorme druk om een werkend kernwapen af te leveren. De glibberende houtblazers en smeulende strijkers maken de zweterige stress voelbaar. In de dreigende crescendo’s, die lekker door de enorme ruimte donderen, zijn de secure koperblazers en slagwerkers telkens weer de helden.

Quirijn de Lang (Robert Oppenheimer) en Jeannette van Schaik (Kitty Oppenheimer). Beeld Ben van Duin

Bariton Quirijn de Lang schetst een indringend portret van de enigmatische Oppenheimer, een wetenschapper met een koel hoofd die zijn ziel voedt met teksten van de Franse dichter Baudelaire. De worsteling met zijn geweten is bijzonder intens uitgedrukt in het sonnet van John Donne, Batter my heart.

Regisseur Wim Trompet verplaatst alle huiselijke taferelen naar het laboratorium. Zo wordt Oppenheimers vrouw Kitty, de stralende Jeannette van Schaik, een verlengstuk van zijn innerlijke leven en hun dienstmeisje Pasqualita (Maria Koshiishi) een schikgodin die met een fluweelachtige stem het naderende onheil voorspelt. Oppenheimers collega’s zijn wisselend gecast; de vocaal zeer sterke Lucas van Lierop blinkt uit. Dit wordt ongetwijfeld een van de memorabelste operaproducties van dit jaar.