Do Not Hesitate toont hoe stress in gevaarlijke situaties goede bedoelingen versluiert ★★★★☆

Do Not Hesitate

Hoe weids het berglandschap ook is waar Do Not Hesitate zich afspeelt, de film heeft van meet af aan iets beklemmends. Dat ligt deels aan het gekozen beeldformaat, het krappe 4:3. Het ligt ook aan de beperkte setting: het overgrote deel van het oorlogsdrama speelt zich af in en rondom een stilstaand pantservoertuig van het Nederlandse leger. Maar het komt vooral door de opgekropte spanning.

Er is geen uitweg, tussen deze bergen waar elk moment vijandige strijders kunnen opduiken. In welk land Do Not Hesitate zich afspeelt blijft onvermeld, maar Afghanistan ligt voor de hand. Nederlandse soldaten voeren er een verkenningsmissie uit wanneer een militair voertuig vast komt te zitten. Omdat het om een kostbaar stuk oorlogsmaterieel gaat, moet een groepje jonge soldaten het pantservoertuig bewaken tot er helikopters komen om het weg te takelen.

Wanneer de militairen overhaast een geit doodschieten, krijgen ze een boze tiener op hun dak. De geit was van hem, zegt hij, en hij neemt geen genoegen met de 50 dollar die hem als schadevergoeding wordt aangeboden. Zo begint een ongelijke machtsstrijd. De scheldende jongen weet van geen wijken, de zon brandt, de tijd tikt, het rantsoen is beperkt. De drie soldaten die uiteindelijk achterblijven, liggen ook met elkaar overhoop.

Shariff Korver, een productieve filmmaker die al sinds zijn tijd op de filmacademie iedere kans aangrijpt om films of televisieseries te regisseren (Infiltrant, Penoza, Zwarte tulp), toont zich in Do Not Hesitate een gerijpt verteller. Stap voor stap neemt hij de kijker mee in het hoofd van Erik (Joes Brauers), de jonge militair die de leiding krijgt over het groepje.

Erik is de zachtste van het stel, ‘een idealist’, volgens de botte Thomas (Tobias Kersloot). Maar ook een idealist kan zwartgallig worden. Do Not Hesitate laat zien hoe stress, veroorzaakt door onoverzichtelijke omstandigheden en reëel gevaar, als een nevel optrekt en alle goede bedoelingen versluiert. Het is een sluipend, vernauwend proces.

Do Not Hesitate werd gekozen als de Nederlandse Oscarinzending, en dat is begrijpelijk. Het scenario van Jolein Laarman is subtiel maar glashelder, het spel van de jonge acteurs is zeer sterk en Korvers regie is feilloos. Ook het geluidsontwerp valt op: de bergen vormen een spookachtige echokamer.

Nieuw is het verhaal natuurlijk niet. Talloze oorlogsfilms toonden de mentale last van jonge soldaten. Do Not Hesitate is dan ook het indrukwekkendst in het slotdeel, waarin Laarman en Korver een verrassende keuze maken. De film blijft nog even hangen bij Erik, Thomas en Roy (Spencer Bogaert), terwijl ze hun oorlogservaringen van zich af proberen te schudden. Een kansloze missie.