DNA is een krachtige belofte van wat Peter Pannekoek in de toekomst nog gaat doen ★★★★☆

Peter Pannekoek speelt DNA. Beeld Hans-Peter van Velthoven

‘Ik vind: er moet iets op het spel staan’, zegt Peter Pannekoek, vlak voor hij een lekkere reeks alsmaar lompere grappen over gewoonten en gebruiken van (aanstaande) ouders aftopt met de opmerking dat hij alleen interesse heeft in een gender reveal party op het Chinese platteland. Zie ‘er moet iets op het spel staan’ gerust als zijn comedymotto, dat in zijn nieuwe voorstelling DNA tot volle wasdom komt.

Het is zijn vierde show, zijn heel goed gelukte oudejaarsconference Nieuw bloed van vorig jaar meegerekend. Al voor de première, donderdagavond in het DeLaMar Theater in Amsterdam, was de hele grotezalentournee uitverkocht, tot en met mei volgend jaar. Dat moet deels toch het Nieuw bloed-effect zijn, en vlak ook zijn bijdragen aan het tv-programma Dit was het nieuws niet uit. Die zijn zoals het cabaret van Pannekoek snel en van een aanstekelijke gretigheid. De gigantische vrachtwagen met zijn naam erop die het decor van plaats naar plaats vervoert is maar één uiting van zijn drang om het groots aan te pakken.

DNA gaat over nalatenschap, wat je achterlaat als je er niet meer bent. Kinderen, in het geval van de meeste mensen, maar Peter Pannekoek (36) weet heel zeker dat hij daar niet aan wil beginnen. Aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis legt uit waarom hij betwist dat kinderen gelukkig maken. Zijn status als single, ‘bewust kindervrij’, is een bron van vermaak, bijvoorbeeld over het verschil tussen een vrijgezel en een alleenstaande man en hoe je óók kunt omgaan met vrienden die foto's van hun baby's blijven sturen.

Hij beschouwt kinderen als ‘een gebrek aan zelfkennis’. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee anderen zich voortplanten in twijfel trekken, resulteert ook in angst, vervreemding en serieuze zelftwijfel. Waar hoort hij, bij wie? Wat laat hij dan straks achter? ‘Al mijn vrienden vertrekken naar een plek waar ik niet heen wil, maar ik wil wel bij hen blijven.’

Grapdichter kan een voorstelling van een uur en twintig minuten bijna niet zijn. Net als in Nieuw bloed beslaat zijn humor zowat alle categorieën: flauw, makkelijk, slimmer, fantasierijk, grof, vaak grof, dan steevast gevolgd door een sardonisch lachje waaraan je kunt aflezen hoeveel plezier hij zelf beleeft aan het uitdagen van zijn publiek. Dat lachje is een aansporing om met hem mee te gaan, hem te volgen op het pad dat hij met de grootste precisie heeft uitgestippeld.

Want er moet dus iets op het spel staan. Met DNA verdedigt hij zijn territorium, het theater als morele vrijplaats, ‘een veilige plek om onveilige gedachten uit te spreken’. Dat gezegd hebbende begint hij het dik tien minuten op te nemen voor pedofielen – niet te verwarren met pedoseksuelen, die hun gedachten omzetten in actie.

Zijn omarming van de pedofiel gaat een stapje verder dan staven dat je echt overal grappen over moet kunnen maken, dat is er zo goed aan. Veel meer wil hij ermee demonstreren hoe belangrijk inlevingsvermogen is, wat verbeelding voor empathie kan betekenen, en welke rol hier is weggelegd voor zijn geliefde theater. Realiteit en verbeelding zijn bondgenoten, bepleit Pannekoek. Wat hij kwijt wil over feminisme en over hoe slecht mannen zich in vrouwen kunnen inleven is daarna wel een heel stuk minder spannend; die dingen hoor je veel vaker.

Zijn liefdesverklaring aan het theater is best wel pompeus, maar je voelt aan alles dat het menens is voor hem. Wat te zeggen zonder iets van het slot van DNA te verklappen? Misschien dat deze voorstelling een krachtige belofte is van wat Peter Pannekoek in de toekomst nog gaat doen en (achter)laten. En dat het bepaald geen straf is om zijn erfgenaam te zijn.

Grote decors Een grote vrachtwagen met zijn naam erop vervoert het decor van DNA van theater naar theater. ‘Het cabaret is wat betreft de vormgeving de afgelopen decennia vrij minimalistisch geworden’, zei Peter Pannekoek in een interview. ‘Dat komt mede door de invloed van de Amerikaanse stand-upcomedy. Het kan ook prachtig zijn, hoor, als je met slechts een kruk, een microfoon en wat doeken je verhaal kunt vertellen. Maar door mijn liefde voor toneel houd ik er juist wel van om met decors te werken. Dat maakt mij dan weer net wat anders dan anderen. Ik vind het leuk om dat weer opnieuw in te voeren binnen het cabaret.’