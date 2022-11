Peter Pannekoek Beeld Hans-Peter van Velthoven

Peter Pannekoek: ‘Dat mijn zalen vol zitten, is in alle eerlijkheid megafijn. Het vermindert de druk, je hoeft niet met je voorstelling te leuren. Je kunt natuurlijk zeggen: er komt een ander soort druk voor in de plaats. Mensen hebben extra hoge verwachtingen. Maar ik vind dat je die druk als theatermaker al moet hebben, dus dat voelt niet als extra. Met alles wat ik maak wil ik zo veel mogelijk naar de perfectie toegaan – wat natuurlijk nooit helemaal lukt.

‘Een volle zaal voelt lekker, ook voor het publiek zelf. De sfeer is goed, mensen hebben er zin in. Dat helpt wel mee, maar het is toch niet eenvoudiger om een geslaagde voorstelling af te leveren. Je moet het publiek altijd nog voor je winnen. Een matige voorstelling zal altijd een matige voorstelling zijn. Daarmee kom je gewoon niet weg.

‘DNA is een ander soort voorstelling dan het publiek van mij gewend is. Het is een persoonlijk verhaal, waarin ik heb geprobeerd om zo veel mogelijk weg te blijven van de actualiteit. Er zitten misschien twee of drie verwijzingen naar het nieuws in. Dit lijkt niet op mijn Oudejaarsconference van vorig jaar, of op wat ik doe op tv in Dit was het nieuws. De reden hiervoor is dat ik het fijn vind als een voorstelling een wat langer leven kan hebben. Niet alleen tijdens de tournee zelf, maar ook dat je het over bijvoorbeeld vier jaar nog op een streamingdienst kunt bekijken en dat de voorstelling je dan nog steeds kan pakken.

‘Het thema van DNA is nalatenschap, het draait om de vraag: wat laat je achter? Daarnaast moet de voorstelling een ode zijn aan de verbeelding en aan het theater. Dat zijn de twee grote thema’s die ik erin heb proberen te stoppen. Ik moet natuurlijk nog maar zien of dat ook gelukt is.

‘Ik ga zelf ook veel naar het theater, ik probeer elke week wel een voorstelling te zien. Mijn voorkeur hebben toneel, dans, cabaret en musical – in die volgorde. Bij toneel hou ik altijd erg van grote, mooie decors. Dat het doek opengaat en je denkt: wow, hoe hebben ze dit hier in godsnaam binnen gekregen? In La reprise van regisseur Milo Rau, van NT Gent, lieten ze het bijvoorbeeld regenen op het toneel. Ik vind het geweldig om zoiets live te zien, het is de magie van theater.

‘Dat is voor mij wel een duidelijk voordeel van het spelen in de grote zalen: ik kan uitpakken met het decor, ik kan me dat veroorloven. Er rijdt nu ook weer een trailer door het land die mijn decor vervoert. Ik vind het decor van DNA fantastisch mooi geworden. Het is volgens mij nog niet eerder vertoond in het cabaret –(lachend) maar het kan goed zijn dat ik ditmaal mijn hand heb overspeeld, hoor. Tijdens de try-outs hebben we er al veel problemen mee gehad. In sommige theaters paste het niet, en meerdere keren is de techniek al vastgelopen.

‘Maar dat ik werk met grote decors is een bewuste keuze. Het cabaret is wat betreft de vormgeving de afgelopen decennia vrij minimalistisch geworden. Dat komt mede door de invloed van de Amerikaanse stand-upcomedy. Het kan ook prachtig zijn, hoor, als je met slechts een kruk, een microfoon en wat doeken je verhaal kunt vertellen. Maar door mijn liefde voor toneel hou ik er juist wel van om met decors te werken. Dat maakt mij dan weer net wat anders dan anderen. Ik vind het leuk om dat weer opnieuw in te voeren binnen het cabaret.’