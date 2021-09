Dmitri Liss zwaait in Eindhoven af met een overrompelende carillon ★★★★☆

Dmitri Liss en de Philharmonie Zuidnederland, vrijdag bij hun concert in Maastricht.

‘Houdoe’ zegt hij voordat hij de zaal verlaat. Zaterdagavond in het Muziekgebouw Eindhoven neemt Dmitri Liss (60) afscheid als chef-dirigent van de Philharmonie Zuidnederland. Op het programma van het laatste concert dat de Rus dirigeert, staat de Derde symfonie van Sergej Rachmaninov en de wereldpremière van een stuk van zijn vrouw, Olga Victorova.

In Rublev & Rembrandt (2020) voert Victorova twee schilders op die symbool staan voor hun vaderland, Rembrandt voor Nederland en de middeleeuwse iconenschilder Andrej Rublev voor Rusland. Hiermee onderstreept Victorova de band tussen haar Russische echtgenoot en het Nederlandse orkest.

De echte hoofdrolspeler in het stuk is het carillon. De Maastrichtse beiaardier Frank Steijns (ook violist in het orkest van André Rieu) steelt de show met indrukwekkende solopartijen. Een carillon van zo dichtbij: het volume is overrompelend. Ook het orkest geeft alles – stampende lage strijkers, grimmig piepende klanken uit violen en houtblazers en een dreunende gong die alles stilzet. Geschrokken klokjes vinden vervolgens hun durf terug. Drie andere percussionisten gaan meedoen met Steijns: ze bespelen klokken met stokjes. Er ontstaat een scherper klokgelui en een minimalistische, ritmische cadens.

In Rachmaninovs symfonie meandert de klanksfeer constant van lyrisch naar dreigend. Romige romantiek slaat zo om in hoekige ritmiek. Onder Liss klinken klare violen tegenover vlijmend hout met daarnaast weer viriel koper. Het orkest reageert subtiel en scherp op de vitale en beweeglijke Liss. In het derde deel word je meegevoerd van strak georkestreerde fuga via plechtstatige mars naar een extatisch einde.

Dmitri Liss smeedde de destijds gefuseerde symfonieorkesten van Brabant en Limburg tot een lenig en fluwelig klinkend apparaat. Hij geeft de baton door aan de Brit Duncan Ward (32), die op 24 september in Maastricht zijn inauguratieconcert geeft.