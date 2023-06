De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: hoe een krantenkop opinie wordt.

Als de voortekenen niet bedriegen, wordt mijn neefje proftennisser. Hij houdt zijn racket opvallend soepel vast. Hogelingen zijn gravelbijters, dus zijn eerste grandslamtitel wordt waarschijnlijk Roland Garros 2038. We proberen het enthousiasme nog een beetje te temperen, maar het zou me niet verbazen als de krant binnenkort toch met een profiel komt: ‘De belofte is groot, maar is Max Hogeling wel beter dan Djokovic?’ Zou dat een eerlijke kop zijn? Volgens mij niet. Djokovic is 36, Max is pas 2. Hij moet nog werken aan zijn backhand en leren dat het niet de bedoeling is om de bal op te rapen en terug te brengen, als een apporterende hond.

Vorige week stond een vergelijkbare kop in de Volkskrant: ‘De belofte is groot, maar is kweekvlees wel zo duurzaam?’ Ook dat lijkt me niet helemaal eerlijk; de productie van kweekvlees is nu nog niet bepaald duurzaam maar dat beweert ook niemand. Het is immers een belofte. Door het woord ‘maar’ in de kop wordt een belofte voor de toekomst langs de meetlat van het heden gelegd.

Nu zijn er vast zaken waar ik me beter druk om kan maken dan zo’n krantenkop, maar het probleem is dat ook kweekvlees onderwerp is van een bizarre cultuuroorlog. Online werd het artikel gretig gedeeld door fanatieke vleesfans, veelal met trekkertjes en uiltjes in hun gebruikersnaam. Niet dat ze het stuk met alle nodige nuances lezen, maar de kop suggereert dat een duurzaam alternatief voor hun geliefde vlees de belofte niet waarmaakt, en meer hebben ze niet nodig. Misschien is het onbegonnen werk om rekening te houden met dat soort notoir niet-nieuwsgierige types. Maar ik hoop wel dat ze, als binnenkort dat profiel over mijn neefje verschijnt, niet boos op ’m worden omdat hij ondanks de belofte nog niet schittert op Eurosport.